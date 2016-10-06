ТГУ создает технологию выпуска печатной электроники

Сотрудники лаборатории органической электроники СФТИ ТГУ тестируют «чернила» на основе органических полупроводников, предназначенные для принтерной печати компьютерных дисплеев и другой цифровой электроники.



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В мире данную технологию применяют лидеры рынка устройств органической электроники – Samsung, Pioneer, Sony. В России принтерную печать пока не используют. Проект исследователей ТГУ должен восполнить этот пробел и обеспечить отечественное производство прорывной технологией.

- Органическая печатная электроника позволит создавать дешевые электронные устройства на гибких подложках, при этом размеры их могут быть любыми, - говорит заведующая лабораторией органической электроники СФТИ ТГУ Татьяна Копылова.

В настоящее время промышленный выпуск печатной электроники освоили Южная Корея, Япония и США. В России разработкой такой технологии занимаются ученые ТГУ совместно с коллегами из ТУСУРа. Несколько лет назад исследователи сделали первый серьезный шаг на пути к успеху - освоили контактный способ нанесения капель чернил плоттерной печатью. В основе этого метода лежит похожий принцип, при котором к параметрам чернил предъявляется гораздо меньше требований. Один из серьезных минусов данной технологии - крайне низкая скорость печати.

- Мы уже научились печатать малоразмерные монохромные дисплеи, которые излучают синим, зеленым, красным светом, - говорит ведущий научный сотрудник лаборатории органической электроники СФТИ ТГУ Руслан Гадиров. - В настоящее время перед нами стоит более сложная задача - создать чернила на основе органических полупроводников, которые для нас синтезируют химики, и отработать технологию струйной печати устройств полноцветных дисплеев.

Для этого в начале 2016 года лабораторией органической электроники с помощью университета было закуплено новое оборудование - вискозиметр, позволяющий измерять вязкость функциональных растворов, установка для измерения краевого угла и поверхностного натяжения жидкости и принтер. Скорость его печати существенно выше плоттерной, поскольку в принтере много сопел, через которые осуществляется непрерывная подача чернил. Главная техническая сложность заключается в том, что нужно добиться одинакового размера капель.

Сейчас ученые СФТИ ТГУ работают над изготовлением чернил на основе органических полупроводников, синтезированных для лаборатории Институтом проблем химической физики РАН (г. Черноголовка) и Институтом высокомолекулярных соединений РАН (г. Санкт-Петербурга). Первые образцы печатной органической электроники исследователи планируют получить уже в конце 2016 года.

Изыскания ученых проводятся в рамках гранта РНФ, который им удалось выиграть на 2015–2017 гг. благодаря ранее созданному научному заделу.