]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

Создан самый маленький в мире транзистор

12:53 7.10.2016

Американские физики создали самый маленький в мире транзистор. Электронный компонент микросхем имеет длину затвора порядка одного нанометра.


Изображение: Sujay Desai / Berkeley Lab

Посвященное этому исследование опубликовано в журнале Science.

Уменьшение длины затвора было достигнуто благодаря использованию в транзисторе сульфида молибдена. Этот материал имеет, по сравнению с кремнием, более низкую диэлектрическую проницаемость, благодаря чему управление напряжением на устройстве может достигаться затвором меньших размеров — углеродной нанотрубкой диаметром один нанометр.

Исследование ученых показало возможность обойти закон Мура, накладывающий ограничение на физические размеры электронных компонентов, при помощи использования специально подобранных материалов и архитектуры. В настоящее время, согласно этому закону, невозможны кремниевые транзисторы с длиной затвора меньше пяти нанометров.

Между тем ученые не предпринимали попыток компоновки транзисторов на чипе и не приступали к решению проблемы паразитных токов.

В настоящее время самыми прогрессивными считаются кремниевые микросхемы, созданные по 14-нанометровому технологическому процессу. Ведущие чипмейкеры, в частности Intel, Qualcomm и MediaTek, работают над электронными компонентами следующего, 10-нанометрового, поколения.

Темы: Наука и технологии, Технологии и решения
Источник: «Лента.ру»
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.10.2016, 15:11
Зато

наши микрокалькуляторы - самые большие микрокалькуляторы в мире и наночубайс впереди планеты всей.
07.10.2016, 14:58
chvv

Уменьшение длинны затвора до 1 нм эффективно лишь для создания прибора с минимальными паразитными ёмкостями. Однако с уменьшением длинны затвора растут резистивные сопротивления и индуктивность. Для работы на высоких частотах выше подозреваю всего 10 ГГЦ резонатор индуктивность-ёмкость убьют эту эффективность.
Но впечатляет, спорит не буду. С другой стороны, делал когда-то диод с ёмкостью всего в 6-8 фФ, и то он получился лишь за счёт неравномерности процессов при травлении неоднородных по толщине подложек и ручной разбраковки приборов.
Что сейчас с технологиями твориться не знаю, но подозреваю, что и здесь не обошлось без технологических неоднородностей и разбраковок.
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.