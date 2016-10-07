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Нобелевскую премию мира вручили президенту Колумбии

13:17 7.10.2016
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Нобелевская премия мира присуждена президенту Колумбии Хуану Мануэлю Сантосу за попытку разрешения конфликта между властями страны и боевиками FARC.

Как говорится в пресс-релизе комитета Нобелевской премии, Сантос сумел добиться подписания мирного соглашения с марксистской группировкой и положить конец боевым действиям, которые продолжались более 50 лет.

Премия была присуждена несмотря на то, что колумбийцы на референдуме по вопросу перемирия в Колумбии проголосовали против него. В Нобелевском комитете подчеркивают, что голосование граждан не означает отказа от перемирия, а лишь показывает, что жители Колумбии не согласны с конкретными его условиями.

Церемония объявления лауреата Нобелевской премии мира состоялась в Осло в пятницу, 7 октября.

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос 26 сентября подписал историческое соглашение о перемирии с боевиками FARC. Через несколько дней состоялся референдум, на котором граждане Колумбии отказались поддержать условия перемирия.  

Темы: Россия, Нобелевская премия и ее лауреаты
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Комментарии читателей
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07.10.2016, 15:51
просто нет слов... цензурных)))

после премии меченому и обамке уже ничему не приходится удивляться...

какой мир... мать вашу... за дураков всех держите?

нобелевка стала индикатором непорядочности, предвзятости, подтасовки фактом, грубого политиканства и откровенного вранья!!!

Человек порядочный и настоящий Государственный Муж должен был от неё отказаться... она как несмываемое грязное пятно на всё оставшуюся жизнь этих "избранников"
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