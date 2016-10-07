Нобелевскую премию мира вручили президенту Колумбии

Нобелевская премия мира присуждена президенту Колумбии Хуану Мануэлю Сантосу за попытку разрешения конфликта между властями страны и боевиками FARC.

Как говорится в пресс-релизе комитета Нобелевской премии, Сантос сумел добиться подписания мирного соглашения с марксистской группировкой и положить конец боевым действиям, которые продолжались более 50 лет.

Премия была присуждена несмотря на то, что колумбийцы на референдуме по вопросу перемирия в Колумбии проголосовали против него. В Нобелевском комитете подчеркивают, что голосование граждан не означает отказа от перемирия, а лишь показывает, что жители Колумбии не согласны с конкретными его условиями.

Церемония объявления лауреата Нобелевской премии мира состоялась в Осло в пятницу, 7 октября.

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос 26 сентября подписал историческое соглашение о перемирии с боевиками FARC. Через несколько дней состоялся референдум, на котором граждане Колумбии отказались поддержать условия перемирия.