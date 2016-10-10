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Разработан первый в мире умный турник

17:31 10.10.2016

Стартап Forza разработал первый в мире умный турник, автоматически считающий количество подтягиваний.


Стоп-кадр из видео в YouTube

Внешне данный турник ничем не отличается от обычного, но в корпусе новинки имеются датчики, которые учитывают количество повторов, сожженных калорий и время занятий, сообщает TechCrunch.

Собранная информация отправляется в специальное приложение, в котором также собраны различные виды упражнений на турнике.

По словам разработчика, максимальная нагрузка на такой турник составляет порядка 150 килограммов, а его корпус изготовлен из алюминия и стали. Отмечается, что конструкция не содержит винтов, а ее разборка занимает менее 30 секунд. Питается турник от двух батареек АА.

В настоящее время открыт предзаказ на гаджет по цене в 100 долларов, а после начала продаж сумма увеличится до 150 долларов. 

Темы: Гаджеты, Видео ролики, Гаджеты, Новинки науки и техники, Технические новинки
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Комментарии читателей
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10.10.2016, 20:17
srha

Хи, у меня уже лет пять "умная" китайская скакалка имеется. И питается всего от одной часовой батарейки.
10.10.2016, 20:15
Викторс

А что качки такие глупые, что до 100 считать не могут?
Это так важно сжечь 1000 или 1100 калорий, а вдруг ошибешься
Вот горе то какое...
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