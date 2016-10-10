Разработан первый в мире умный турник

Стартап Forza разработал первый в мире умный турник, автоматически считающий количество подтягиваний.



Стоп-кадр из видео в YouTube

Внешне данный турник ничем не отличается от обычного, но в корпусе новинки имеются датчики, которые учитывают количество повторов, сожженных калорий и время занятий, сообщает TechCrunch.

Собранная информация отправляется в специальное приложение, в котором также собраны различные виды упражнений на турнике.

По словам разработчика, максимальная нагрузка на такой турник составляет порядка 150 килограммов, а его корпус изготовлен из алюминия и стали. Отмечается, что конструкция не содержит винтов, а ее разборка занимает менее 30 секунд. Питается турник от двух батареек АА.

В настоящее время открыт предзаказ на гаджет по цене в 100 долларов, а после начала продаж сумма увеличится до 150 долларов.