На обломках метеорита найдены следы внеземной жизни

Ученые из Канады обнаружили в обломках метеорита неизвестную ранее науке форму жизни.



Упавшие на Землю метеориты © KM.RU, Алексей Белкин

Открытие было сделано во время экспедиции по ледникам Сен-Томас, расположенных в провинции Онтарио, сообщает VladTime.

Обломки метеорита были найдены в марте текущего года, но только недавно ученым удалось обнаружить в них следы бактерий - определенные борозды, похожие на следы вымерших много миллионов лет назад микроорганизмов.

Сейчас исследователи изучают фрагменты метеорита и если их предположение будет подкреплено фактами, то это станет реальным доказательством существования инопланетных форм жизни.