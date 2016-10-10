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На обломках метеорита найдены следы внеземной жизни

10:35 10.10.2016

Ученые из Канады обнаружили в обломках метеорита неизвестную ранее науке форму жизни.


Упавшие на Землю метеориты © KM.RU, Алексей Белкин

Открытие было сделано во время экспедиции по ледникам Сен-Томас, расположенных в провинции Онтарио, сообщает VladTime.

Обломки метеорита были найдены в марте текущего года, но только недавно ученым удалось обнаружить в них следы бактерий - определенные борозды, похожие на следы вымерших много миллионов лет назад микроорганизмов.

Сейчас исследователи изучают фрагменты метеорита и если их предположение будет подкреплено фактами, то это станет реальным доказательством существования инопланетных форм жизни. 

Темы: Гипотезы, открытия, Космические исследования и открытия
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Комментарии читателей
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10.10.2016, 13:06
Задача аттеистам.

Представьте себе падоющие с неба буквы в хаотическом порядке.
Какая вероятность что из них сложится роман Л.Н. Толстого "Война и мир", или, если взять падающие ноты, то, например, - "6-я симфония П.И. Чайковского"?
10.10.2016, 12:58
Влиятельное Лицо

уже лет примерно 50 (пятьдесят) читаю эту заметку в разных изданиях :)))
10.10.2016, 12:52
иван з.

Верующие объясняют зарождение жизни еще интереснее и экспериментов им не надо -просто верят.
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