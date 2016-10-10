В Томске появится первый центр русистики

В ТГУ стартовала конференция «Славянский мир в условиях современных вызовов». Ученые из России, Украины, Молдавии и Белоруссии обсудят проблемы славянских национальных меньшинств и политические вызовы современности.



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- Славянский мир вот уже более 1000 лет существует независимо от воли политических субъектов, - отметил проректор по научной работе ТГУ Иван Ивонин. – Это весьма устойчивое образование, поэтому то, как он соотносится с другими мирами – важная тема для исследований. Мы должны показать, что славянский мир, несмотря на внутренние противоречия, един.

Одним из организаторов конференции стал главный редактор международного исторического журнала «Русин» Сергей Суляк. На пленарном заседании он рассказал об истории создания журнала и проблемах определения русинов в современном мире.

Также на пленарном заседании было предложено создать первый в Томске центр русистики, который будет заниматься изучением славянского мира. Детали ученые обсудят в последующие дни конференции.

Кроме того, ученые обсудят проблемы славянской общности от XIX до XX века и политические вызовы современности: от первой волны русской эмиграции во Францию до «Критского собора», который прошел в июне 2016 года и был нацелен на обсуждение миссии Русской православной церкви в современном мире.