Российский экспериментатор опубликовал видео взрывающихся овощей

На YouTube-канале российского пользователя Taras Kul появилось видео, на котором автор продемонстрировал в замедленном режиме взрывы овощей и фруктов с помощью петард.



Стоп-кадр из видео в YouTube

В ролике присутствуют лимон, апельсин, огурец, помидор, перец и другие продукты.

Процесс взрыва снимался высокоскоростной камерой с частотой 25 тысяч кадров в секунду.

Блогеру Taras Kul принадлежит YouTube-канал CrazyRussianHacker, на котором размещаются видео, где даются советы по использованию подручных материалов и предметов для бытовых нужд. К примеру, там показано, как при помощью пакета для мусора можно накачать надувной матрас.