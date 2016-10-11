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Российский экспериментатор опубликовал видео взрывающихся овощей

17:52 11.10.2016

На YouTube-канале российского пользователя Taras Kul появилось видео, на котором автор продемонстрировал в замедленном режиме взрывы овощей и фруктов с помощью петард.


Стоп-кадр из видео в YouTube

В ролике присутствуют лимон, апельсин, огурец, помидор, перец и другие продукты.

Процесс взрыва снимался высокоскоростной камерой с частотой 25 тысяч кадров в секунду.

Блогеру Taras Kul принадлежит YouTube-канал CrazyRussianHacker, на котором размещаются видео, где даются советы по использованию подручных материалов и предметов для бытовых нужд. К примеру, там показано, как при помощью пакета для мусора можно накачать надувной матрас. 

Темы: Наука и техника
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