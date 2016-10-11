Полет к Марсу приведт к нарушению работы мозга астронавтов

Группа американских ученых пришла к выводу, что длительный межпланетный перелет способен вызвать у космонавтов серьезные нарушения работы мозга.



Изображение с сайта nasa.gov

Новое исследование было опубликовано на портале Phys.org. Работа проводилась по заказу Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства NASA работниками школы медицины при Университете Калифорнии.

Ученые осуществили несколько экспериментов над лабораторными мышами, имитируя облучение организма космической радиацией во время длительного перелета.

В частности, в течение 12 недель грызунов облучали ионами кислорода и титана. Затем их перевезли для наблюдения в лабораторию профессора радиационной онкологии Чарльза Лимоли.

По результатам было установлено, что длительное воздействие космического излучения негативно влияет на работу головного мозга. Например, нарушаются связи между нейронами, снижается скорость принятия решения. Также оно оказывает негативное влияние на производительность труда, вызывает чувство тревоги, депрессию, нарушение функций памяти и даже слабоумие.

При этом отмечается, воздействие излучения способно подавить чувство страха. Это приводит к тому, что практически перестает работать инстинкт самосохранения.

Утраченные функции со временем до конца могут и не восстановиться.