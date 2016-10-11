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Ученые предрекли Нью-Йорку полное затопление

10:21 11.10.2016

После 2100 года Нью-Йорку грозит полное затопление, уверены американские ученые из Ратгерского университета.


Фото David Shankbone с сайта wikimedia.org

Результаты исследований были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Согласно выводам специалистов, наводнения в этом городе в XXII веке будут происходить до 17 раз чаще, чем сейчас, а уровень воды при этом может подняться до 2,7 метра.

К таким последствиям приведут тропические циклоны наподобие урагана Сэнди.

Выводы ученых основываются на анализе данных метеорологических наблюдений, геологических материалов и климатических моделей.

Напомним, что в 2012 году ураган Сэнди затронул восточное побережье США и расположенные южнее островные государства в Атлантическом океане. В результате стихийного бедствия погибло порядка 150 человек, а общий экономический ущерб превысил 68 миллиардов долларов.

В октябре текущего года в Карибский бассейн пришел ураган Мэтью. Из-за угрозы наводнений президент США ввел чрезвычайное положение во Флориде и Южной Каролине. 

Темы: Исследования, Научные исследования и открытия в мире
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Комментарии читателей
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11.10.2016, 13:07
Что-то долго ждать!

Товарищи учёные, вы уж уважьте, ускорьте процесс. Эта пиндосия уже в печёнках сидит.
11.10.2016, 12:59
После затопления

переселить их из Нью Йорка в Ирак, Ливию, Афганистан, Сирию пусть отстраивают заново то что разрушили.
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