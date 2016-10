Ученые предрекли Нью-Йорку полное затопление

После 2100 года Нью-Йорку грозит полное затопление, уверены американские ученые из Ратгерского университета.



Фото David Shankbone с сайта wikimedia.org

Результаты исследований были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Согласно выводам специалистов, наводнения в этом городе в XXII веке будут происходить до 17 раз чаще, чем сейчас, а уровень воды при этом может подняться до 2,7 метра.

К таким последствиям приведут тропические циклоны наподобие урагана Сэнди.

Выводы ученых основываются на анализе данных метеорологических наблюдений, геологических материалов и климатических моделей.

Напомним, что в 2012 году ураган Сэнди затронул восточное побережье США и расположенные южнее островные государства в Атлантическом океане. В результате стихийного бедствия погибло порядка 150 человек, а общий экономический ущерб превысил 68 миллиардов долларов.

В октябре текущего года в Карибский бассейн пришел ураган Мэтью. Из-за угрозы наводнений президент США ввел чрезвычайное положение во Флориде и Южной Каролине.