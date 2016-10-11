Многоволновой лазер поможет пилотам при посадке самолета в плохую погоду

Сотрудники факультета инновационных технологий ТГУ совместно с болгарскими коллегами из компании Pulslight Ltd. изобрели многоволновой лазер «MLM-01», работающий на парах металлов - бромида меди, стронция, кальция и бария.



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Новая система может использоваться в различных областях, например, обеспечивать надежную навигацию самолетов и судов в условиях плохой видимости.

- Функциональные характеристики лазера определяются его активной средой, именно от нее зависит диапазон длин волн, на которых может работать установка, - говорит один из главных разработчиков заведующий учебной лабораторией лазерных систем ФИТ ТГУ Алексей Шумейко. - Например, использование бромида меди обеспечивает излучение в желто-зеленой области спектра, его можно применять в лазерных микроскопах и усилителях яркости, а также для лечения кожных патологий в дерматологии.

Если в качестве активной среды взять кальций, установка будет работать на частоте 5 микрон - это средняя область излучения ИК-спектра. Такой лазер можно использовать для разрыва связей сложных органических молекул и создания генетических модификаций в биологии и медицине.

Помимо этого, разработка ученых ТГУ может применяться во многих других сферах, в частности для навигации авиалайнеров и морских судов в условиях плохой видимости.

- Лазер, у которого в качестве рабочей среды используется барий, излучает в невидимом диапазоне 1,5–3 микрона, - объясняет Алексей Шумейко. - Такое излучение хорошо «видят» регистрирующие системы, но при этом луч не ослепляет пилотов.

Добавим, что многоволновой лазер «MLM-01» наряду с другой разработкой ФИТ – «Sr-05» – единственной в мире лазерной установкой для резки хрупких материалов, таких как силикатное стекло, был недавно представлен на 72-й Международной технической ярмарке International Technical Fair – 2016 в Пловдиве. Оба изобретения удостоены золотых наград одного из крупнейших европейских выставочных мероприятий.