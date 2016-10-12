Смартфон Apple iPhone 7 взорвался перед лицом владельца

Смартфон iPhone 7 взорвался во время съемки видео в руках жителя Китая.



Фото: kkj.cn

Осколок стекла, как сообщает Gizmochina, поранил лицо и палец мужчины. По словам пострадавшего, он обратился в службу поддержки Apple, но там ему предложили связаться с главным офисом Apple.

Пользователь отмечает, что использовал оригинальный адаптер питания и намерен потребовать компенсацию ущерба. Где именно был куплен iPhone 7 он не уточнил.

В настоящее время идет расследование всех обстоятельств инцидента.

Напомним, что это уже второй случай возгорания iPhone 7. В конце сентября пользователь Reddit рассказал, что его iPhone 7 Plus взорвался еще во время доставки и разорвал упаковку.