В США запущен проект для поиска пришельцев у Альфы Центавра

Джон Морзе, бывший руководитель NASA, объявил о создании Project Blue, в рамках которого в космос планируется запустить первый частный орбитальный телескоп.



Стоп-кадр из видео в YouTube

Согласно информации на сайте проекта, запуск может состояться в 2019-2022 годах. С помощью телескопа специалисты намерены заняться поиском пришельцев и планет возле Альфы Центавра.

Напомним, что в 2012 году у звезды Альфа Центавра В была обнаружена землеподобная планета, однако затем было установлено, что сигнал о ее существовании был порожден особенностями в работе прибора HARPS, при помощи которого ее и открыли.

Открытие еще одной землеподобной планеты у соседней с ней звезды Проксима Центавра возродило надежду, что планеты у Альфы Центавра все же существуют. Именно по этой причине и было решено создать Project Blue, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Project Blue не сможет увидеть уже открытую планету у третьей звезды системы, Проксимы Центавра. Светило слишком тусклое для того, чтобы на его фоне ученые смогли увидеть планету размером с Землю при помощи тех инструментов, которые планируется установить на зонд.

Стоимость телескопа оценивается в 10-50 миллионов долларов, но источники финансирования в настоящее время еще не определены. По мнению Морзе, инициатива способна привлечь внимание многих частных лиц, заинтересованных в поисках внеземной жизни.

Основным элементом телескопа станет особый «щит» (коронограф), закрывающий диск звезды, на которую направлен телескоп. Теоретически, это позволит увидеть планеты, вращающиеся вокруг нее, и даже сфотографировать их.

В 2014 году NASA объявило о возможности создания особого зонда-«подсолнуха» StarShade, который будет играть роль такого коронографа для орбитального телескопа TESS (его запуск намечен на следующий год).

По оценкам специалистов, вероятность обнаружения планеты у двойной звезды Альфа Центавра составляет порядка 80 процентов, что делает инициативу привлекательной с точки зрения науки.