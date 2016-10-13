]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

В Солнечной системе открыта новая планета

11:14 13.10.2016

Американские ученые из Мичиганского университета открыли новую карликовую планету Солнечной системы.


Фото: NASA/JHUAPL/SwRI

Информация о наблюдениях за небесным телом доступна на сайте Международного астрономического союза (МАС), кратко о нем сообщает издание The Washington Post.

Карликовая планета 2014 UZ224 движется по сильновытянутой орбите на расстоянии 38-180 астрономических единиц от Солнца. Полный оборот вокруг светила небесное тело совершает за 1136 лет. В диаметре 2014 UZ224 достигает 420-1180 километров.

Карликовая планета находится на орбите в рассеянном диске — удаленном регионе Солнечной системы, который заселен небольшим количеством ледяных небесных тел. Ближняя к светилу граница этой области приходится на пояс Койпера, который начинается за орбитой Нептуна.

В настоящее время карликовая планета находится на расстоянии около 91 астрономической единицы от Солнца. Небесное тело 2014 UZ224 впервые обнаружено 19 августа 2014 года. Открытие анонсировано 11 октября 2016-го.

Всего в Солнечной системе, согласно МАС, насчитывается восемь планет. Самая крупная и массивная из них — Юпитер. В январе 2016 года американские ученые обнаружили кандидата на звание девятой планеты. Также к настоящему времени известно около 50 кандидатов в карликовые планеты.

Темы: Исследования, Космические исследования и открытия, Научные исследования и открытия в мире
Источник: «Лента.ру»
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.