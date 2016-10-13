Физики показали на видео рождение «Звезды смерти» вблизи Марса
Физики Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса показали, как крупнейший спутник Марса Фобос превращается в «Звезду смерти» из «Звездных войн».
Стоп-кадр из видео в YouTube
Ролик был опубликован на канале YouTube. На нем показывается столкновение спутника с астероидом диаметром 250 метров, который движется со скоростью 6 километров в секунду.
Данное событие сформировало внешний вид этого спутника, в частности, привело к образованию 9-километрового кратера Стикни.
По словам ученых, столкновение Земли с небесным телом, диаметр которого соотносится с размерами нашей планеты так же, как диаметр астероида к размерам Фобоса, привело бы к катастрофическим последствиям.