Физики показали на видео рождение «Звезды смерти» вблизи Марса

Физики Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса показали, как крупнейший спутник Марса Фобос превращается в «Звезду смерти» из «Звездных войн».



Стоп-кадр из видео в YouTube

Ролик был опубликован на канале YouTube. На нем показывается столкновение спутника с астероидом диаметром 250 метров, который движется со скоростью 6 километров в секунду.

Данное событие сформировало внешний вид этого спутника, в частности, привело к образованию 9-километрового кратера Стикни.

По словам ученых, столкновение Земли с небесным телом, диаметр которого соотносится с размерами нашей планеты так же, как диаметр астероида к размерам Фобоса, привело бы к катастрофическим последствиям.