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Физики показали на видео рождение «Звезды смерти» вблизи Марса

12:03 13.10.2016

Физики Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса показали, как крупнейший спутник Марса Фобос превращается в «Звезду смерти» из «Звездных войн».


Стоп-кадр из видео в YouTube

Ролик был опубликован на канале YouTube. На нем показывается столкновение спутника с астероидом диаметром 250 метров, который движется со скоростью 6 километров в секунду.

Данное событие сформировало внешний вид этого спутника, в частности, привело к образованию 9-километрового кратера Стикни.

По словам ученых, столкновение Земли с небесным телом, диаметр которого соотносится с размерами нашей планеты так же, как диаметр астероида к размерам Фобоса, привело бы к катастрофическим последствиям.

Темы: Видео ролики, Исследования, Космические исследования и открытия, Научные исследования и открытия в мире
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Комментарии читателей
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13.10.2016, 12:56
Группа INCLUB

Интересно, это каких ученых?
"По словам ученых, столкновение Земли с небесным телом, диаметр которого соотносится с размерами нашей планеты так же, как диаметр астероида к размерам Фобоса"
Такие явления никак не пропорциональны ДИАМЕТРАМ. Элементарно, Ученые!
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