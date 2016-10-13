Енот украл телефон и снял на видео свой побег

Студент из Кентукки Гай Уильямс заметил в университетском городке енота и попытался снять его на видео, но животное выхватило из его рук телефон и пустилось в бега.



Стоп-кадр из видео в YouTube

Ролик был опубликован в Twitter.

Во время побега камера продолжала оставаться включенной и на видео можно услышать, как молодой человек и девушка пытаются поймать хищника. При этом можно услышать, что они выкрикивают имя Стэнли - так они назвали енота во время 5-минутного общения с ним.