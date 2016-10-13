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Енот украл телефон и снял на видео свой побег

14:57 13.10.2016

Студент из Кентукки Гай Уильямс заметил в университетском городке енота и попытался снять его на видео, но животное выхватило из его рук телефон и пустилось в бега.


Стоп-кадр из видео в YouTube

Ролик был опубликован в Twitter.

Во время побега камера продолжала оставаться включенной и на видео можно услышать, как молодой человек и девушка пытаются поймать хищника. При этом можно услышать, что они выкрикивают имя Стэнли - так они назвали енота во время 5-минутного общения с ним. 

Темы: Видео ролики
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Комментарии читателей
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13.10.2016, 19:26
Ну

каким нужно быть долбоклюем, что бы даже в этот забавный сюжет политику приплести? Еноты везде ворюги и хулиганы, что в России, что в Америке. Кое кому уже помоему антикиселёвская терапия нужна, причём незамедлительно, урон психическому здоровью налицо.
13.10.2016, 16:04
нда

По зомбоящику рассказывали как дельфин украл ключи. Они же животные как человек. А меня история рассмешила. Животные везде одинаковы.
13.10.2016, 15:41
Посути

Воистину страна придурков и воров.
Пока всё внимание население отвлечено предстоящими выборами всяких там президентов, у них даже Еноты занимаются воровством. Полиция конечно бездействует. А обвинят потом Россию.
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