Первый, советский, подземный

55 лет назад СССР произвел первый подземный ядерный взрыв



Фотография взрыва. Видны пылевые облака. Фото: Архив Минатома (Росатома) с сайта gazeta.ru

55 лет назад на Семипалатинском полигоне был произведен первый в СССР подземный ядерный взрыв. Всего на этом полигоне за 40 лет было проведено 122 атмосферных и 456 подземных ядерных испытаний.

В 1947 году Совет министров СССР одобрил постановление о начале строительства полигона для испытания первой советской атомной бомбы. Строительство завершили 26 июля 1949 года. Полигон площадью 18,540 кв. км располагался в 170 км от Семипалатинска. Впоследствии оказалось, что выбор места для полигона был сделан удачно: рельеф местности позволял проводить подземные ядерные испытания в штольнях и скважинах.

Всего на Семипалатинском полигоне в период с 1949 по 1989 год было проведено 122 атмосферных и 456 подземных ядерных испытаний, сообщает «Газета.ру».

Первые - США

Первый в истории подземный ядерный взрыв был произведен США под кодовым названием «Uncle» на Невадском полигоне 19 ноября 1951 года. Взрыв на выброс грунта мощностью 1,2 килотонны был проведен на малой глубине (5,5 м), исключительно в интересах министерства обороны для проверки поражающих факторов. Первое «полноценное» подземное ядерное испытание «Rainier» состоялось на невадском полигоне, площадке Rainier Mesa, 19 сентября 1957 года.

Ядерное устройство мощностью 1,7 килотонны было подорвано в тоннеле горы на глубине 275 м.

Он проводился для отработки методики испытаний ядерных зарядов в подземных условиях, а также для проверки способов и средств дальнего обнаружения подземных взрывов. Это испытание заложило основы технологии проведения подземных ядерных испытаний, особенно это стало актуальным после подписания «Московского договора 1963 года» о запрещении ядерных испытаний в атмосфере, космическом пространстве и под водой.

Всего до первого советского подземного взрыва правительством США в ходе операций было проведено 21 подземное ядерное испытание.

Подготовка к испытаниям

Штольня для первого советского подземного ядерного взрыва 380 м длиной была прорыта внутри скального массива полигона на глубине 125 м. После переоборудования штольни во взрывную камеру на специальной тележке по рельсам подавался контейнер с ядерным зарядом в 1 кт в тротиловом эквиваленте.

При взрыве внутри камеры давление могло достигать нескольких миллионов атмосфер, поэтому штольня была оборудована тремя участками забивки. Это делалось для предотвращения попадания наружу радиоактивных продуктов взрыва.

Первый участок забивки длиной 40 м имел железобетонную стенку и состоял из щебеночной засыпки. Через забивку проходила труба для вывода потока нейтронов и гамма-излучения к датчикам приборов, которые регистрировали развитие цепной реакции. Второй участок, состоявший из железобетонных клиньев, имел длину 30 м. Третий участок забивки 10-метровой длины был сооружен на расстоянии 200 м от взрывной камеры. Там располагались три приборных бокса с измерительной аппаратурой. Также по всей штольне были размещены и другие измерительные приборы.

Эпицентр обозначался красным флагом, расположенным на поверхности горы, прямо над камерой взрыва. Подрыв заряда осуществлялся автоматически с командного пульта, находившегося на расстоянии 5 км от устья штольни. Здесь же размещалось сейсмическое оборудование и аппаратура для регистрации электромагнитного излучения от взрыва.

Испытание

В назначенный день с командного пульта был подан радиосигнал, включающий сотни приборов различного типа, а также обеспечивавший подрыв самого ядерного заряда.

В результате на месте взрыва образовалось пылевое облако, вызванное камнепадом, а поверхность горы над эпицентром поднялась на 4 м.

Никакого выхода наружу радиоактивных продуктов не наблюдалось. После взрыва вошедшие в штольню дозиметристы и рабочие обнаружили, что участок штольни от устья до третьей забивки и приборные боксы не разрушены. Радиоактивного заражения также зафиксировано не было.

Мирные взрывы

С 1965 по 1988 год в СССР действовала программа мирных ядерных взрывов. В рамках секретной «Программы №7» было произведено 124 «мирных» ядерных взрыва, 117 из них проводились вне границ атомных полигонов, причем с помощью подрывов ядерных зарядов ученые решали только народно-хозяйственные задачи. Так, ближайший к Москве ядерный взрыв был произведен в Ивановской области.

Предполагалось, что с помощью подземных мирных ядерных взрывов можно будет интенсифицировать добычу нефти и газа, создавать гавани, каналы и водохранилища, а также вести разработку полезных ископаемых на бедных месторождениях. За все время мирных испытаний произошло как минимум три аварии, при которых была зафиксирована утечка радиоактивных продуктов взрыва. Ядерные взрывы в мирных целях проводили только два государства: СССР и США. Аналогом советской программы в США был проект «Плаушер», запущенный в 1957 и свернутый в 1973 году.

В апреле 1996 года между Национальным ядерным центром Казахстана и Агентством по ядерной безопасности при министерстве обороны США было подписано соглашение, по которому казахстанские и американские специалисты должны совместными усилиями ликвидировать 186 тоннелей и штолен, в которых проводились испытания. 29 июля 2000 года на Семипалатинском ядерном полигоне была взорвана последняя штольня, после чего он прекратил свое существование.