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Строителями Терракотовой армии Китая назвали древних греков

13:48 14.10.2016

Китайские ученые полагают, что первые европейцы проникли в страну на 1,5 тысячи лет раньше Марко Поло и, возможно, приняли участие в строительстве Терракотовой армии.


Фото с сайта wikimedia.org

Об этом сообщает британское издание The Independent.

К таким выводам ученые пришли после анализа археологических и генетических данных, полученных в ходе раскопок на территории гробницы первого императора Цинь Шихуанди, объединившего Китай в единое государство.

Исследователи обнаружили множество артефактов европейского происхождения, в частности, фигурки бронзовых птиц, изготовленные с забытой в настоящее время восковой техникой. Анализ митохондриальных ДНК показал, что европейцы были на территории Китая во время правления Цинь Шихуанди (возглавил страну к 221 году до нашей эры).

Наиболее вероятно, что это были древние греки, которые в IV веке до нашей эры проникли на территорию Индии после походов Александра Македонского.

«Мы теперь думаем, что Терракотовая армия, акробаты и бронзовые скульптуры, найденные на месте раскопок, были созданы по образцу древнегреческих скульптур и предметов искусства», — отмечает археолог Хуан Сючжэнь.

Терракотовая армия представляет собой комплекс из более восьми тысяч полноразмерных статуй китайских воинов и их лошадей. Памятники расположены рядом с гробницей первого императора династии Цинь — Цинь Шихуанди.

Темы: Исследования, Научные исследования и открытия в мире
Источник: «Лента.ру»
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Комментарии читателей
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14.10.2016, 20:27
Андрей

Между древним Китаем и античной Европой был весьма оживленный товарообмен осуществляемый караванным путем через Ближний Восток (так называемый "шелковый путь"). Нет ничего удивительного в том, что на раскопках в Китае находят артефакты европейского происхождения. Присутствие европейцев в Китае тоже вероятно. Но учитывая огромное расстояние и сложности путешествия, для греков это была бы дорога в один конец.
14.10.2016, 19:18
Дарниза

Династия Цинь, к которой принадлежал первый великий китайский император, объединивший разрозненные племена огнем и мечем и создавший на месте лоскутной территории мощное государство, имела манчьжурские корни.
То есть корни государственности Китая - из той самой Тартарии, к которой и мы имеем непосредственное отношение.... и по описаниям современников, Чингизхан был светловолос и голубоглаз...

А вообще...был такой поэт Саша Черный, чудное четверостишие его
"Мы ничего не знаем
Ни как, ни почему !
Весь мир непостигаем,
Неясен он уму..."

а особенно в истории отечественной
14.10.2016, 18:55
атлант

древние укры они тогда в китае всякой черной работой занимались, стену строили рис выращивали и тп
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