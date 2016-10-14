Строителями Терракотовой армии Китая назвали древних греков

Китайские ученые полагают, что первые европейцы проникли в страну на 1,5 тысячи лет раньше Марко Поло и, возможно, приняли участие в строительстве Терракотовой армии.



Фото с сайта wikimedia.org

Об этом сообщает британское издание The Independent.

К таким выводам ученые пришли после анализа археологических и генетических данных, полученных в ходе раскопок на территории гробницы первого императора Цинь Шихуанди, объединившего Китай в единое государство.

Исследователи обнаружили множество артефактов европейского происхождения, в частности, фигурки бронзовых птиц, изготовленные с забытой в настоящее время восковой техникой. Анализ митохондриальных ДНК показал, что европейцы были на территории Китая во время правления Цинь Шихуанди (возглавил страну к 221 году до нашей эры).

Наиболее вероятно, что это были древние греки, которые в IV веке до нашей эры проникли на территорию Индии после походов Александра Македонского.

«Мы теперь думаем, что Терракотовая армия, акробаты и бронзовые скульптуры, найденные на месте раскопок, были созданы по образцу древнегреческих скульптур и предметов искусства», — отмечает археолог Хуан Сючжэнь.

Терракотовая армия представляет собой комплекс из более восьми тысяч полноразмерных статуй китайских воинов и их лошадей. Памятники расположены рядом с гробницей первого императора династии Цинь — Цинь Шихуанди.