Без опыта «Нарочи» не было бы и Брусиловского прорыва

В этом году исполнилось 100 лет с момента коренного перелома в ходе Первой мировой войны

В 1916 году инициатива перешла к России и ее союзникам по Антанте.

Профессор Алексей Олейников, автор ряда книг по истории нашей страны рассказывает о подробностях боевых действий в 1916 году.

Общим фоном противостояния Антанты и германского блока в 1916 г. стало наличие двух факторов, наложивших отпечаток на действия противников.

Первое обстоятельство – переход к позиционным формам борьбы. Германия и ее союзники не смогли решить стратегические задачи, нанеся главный удар по англо - французам в 1914-м г. и по русским в 1915-м г. На обоих театрах военных действий войска Четверного союза стояли на земле неприятеля. Но тактические преимущества немцев могли дать успех лишь при кратковременности борьбы, при быстром достижении решающего результата. Стабилизация фронта означала еще более значимое действие долговременных военно-политических факторов.

Важнейшим из них было общее превосходство Антанты над германским блоком в силах и средствах, причем имеющее тенденцию со временем возрастать. Противник не смог грамотно реализовать планы А. фон Шлиффена и Ф. Конрада Гетцендорфа, не помогла ему и импровизация как на Востоке, так и на Западе. Оперативные успехи, добытые кровью германских и австрийских войск, в стратегическое преимущество преобразованы не были. На карте к концу 1915 г. обстановка благоприятствовала германскому блоку. Но противник фактически разменял собственные ресурсы на неприятельские территории, перелома же в войне он не добился.

Второе обстоятельство – желание союзников по Антанте активными действиями вырвать инициативу из рук врага и добиться поражения противника своими согласованными действиями. Подготовка к этому осуществлялась как в материально-техническом, так и в организационном плане (координация действий союзников в предстоящей кампании).

На 1916 г. германское командование не планировало крупных наступательных действий против русских войск, сделав ставку на обескровливание западных союзников путем перемалывания их дивизий в стратегически важном пункте (им стал Верден). На Востоке – активная оборона.

Общие сроки согласованного наступления Антанты на Французском и Русском фронтах планировались на конец весны – начало лета, но зимнее германское наступление под Верденом внесло в эти замыслы значительные коррективы. При этом германское верховное командование считало Россию парализованной, а русскую армию неспособной произвести серьезные сдвиги в оперативной обстановке.

В связи с развитием германской операции под Верденом 11-го февраля в русской Ставке состоялось совещание, на котором был выработан план операции Северного и Западного фронтов в районе Двинск – озеро Нарочь – озеро Вишневское. Намечалось проведение двух наступательных опе­раций, объединенных общей целью – отсечь виленскую группировку немцев от Ковно и от переправ через р. Неман. На Северном фронте наступление должно было развиваться от Якобштадта на Поневеж, а на Запад­ном – от Сморгони на Вильно. Но район наступления (лесисто-болотистая и озерная местность), а также ограниченные силы русских, выделяемые для удара, не предполагали достижения какого-либо крупного оперативного результата. Важнейшей задачей была помощь французам.

Соответственно, русская ударная группировка (2-я армия и часть сил 5-й армии) включала в свой состав вместе с резервами и 14-м армейским корпусом 1-й армии 12 корпусов. Общая численность ударной группировки – до 460 тыс. (375 тыс. во 2-й армии, наносящей главный удар) человек. Противостояли русским войскам дивизии 10-й германской армии, армейской группы Ф. фон Шольца и 8-й армии, занимавшие глубоко эшелонированные и устоявшиеся позиции. Одна лишь 10-я армия насчитывала 175 тыс. солдат и офицеров.

Западный фронт, наносивший главный удар, атаковал тремя группами: 1) генерала от кавалерии М. М. Плешкова (1-й и 27-й армейские корпуса, 1-й сибирский армейский корпус, 7-й кавалерийский корпус); 2) генерала от инфантерии Л.-О. О. Сирелиуса (4-й сибирский и 34-й армейские корпуса); 3) генерала от инфантерии П. С. Балуева (35-й, 5-й, 36-й армейские, 3-й сибирский армейский корпуса, Уральская казачья дивизия).

Тяжелые позиционные бои характеризовались тем, что значимый успех был достигнут лишь в левофланговой группе (П. С. Балуева) – но успех локальный (захвачено м. Поставы). Удары Северного фронта силами 13-го, 38-го и 37-го армейских корпусов, а также 14-го армейского корпуса 1-й армии успеха не принесли.

Одной из причин неудачи было то, что неправильная группировка артиллерии привела к тому, что для подготовки атаки на главном направлении было использовано меньше половины всей тя­желой артиллерии, а 76-мм пушки не могли восполнить этот пробел - вследствие слабой эффективности их огня при стрельбе по окопам. Это привело к сохранению проволочных заграждений немцев и, соответственно, – к высоким потерям русской пехоты. Пристрелка, осуществлявшаяся 3 дня, выдала противнику направление главного удара.

Артиллерии не удалось уничтожить пулеметные точки, не подавила она и огня германской артиллерии, т. к. в течение всей операции последняя не была обнаружена из-за отсутствия хороших наблюдательных пунктов и воздушной разведки. В результате атакующая русская пехота не могла удержаться в захватываемых ею окопах, попадая под фланговый огонь пулеметов и сосредоточенный огонь германской артиллерии, расположен­ной вокруг атакуемого участка. Русская артиллерия благодаря умелому расположению на закрытых позициях не была обнаружена гер­манскими батареями и не понесла значительных потерь. Но потери рус­ской пехоты были значительны.

Следует отметить, что особых тактических успехов по замыслу операции невозможно было и ожидать. Вместе с тем успехи на участке групп М. М. Плешкова (прорваны позиции 21-го германского корпуса) и П. С. Балуева (также прорыв и захват Постав) не были развиты в силу неудовлетворительного маневрирования резервами, что частично объясняется наступившей распутицей. Вместе с тем германское командование, отмечая большое упорство русских в бою, говорит о критическом положении немцев в нарочских боях.

Оперативно бои у Двинска и Нарочи были безрезультатны, но закладывавшийся в них изначально результат, тем не менее, был достигнут.

В частности, в течение недели (с 22 по 30 марта нового стиля) нарочского наступления прекратились немецкие атаки на Верден. Германские армии в полосе русских Западного и Северного фронтов не смогли выделить на Французский фронт в этот период (важнейший этап верденской операции) ни одного соединения.

Нарочская операция Северного и Западного фронтов, особенно не выделяясь ни в лучшую, ни в худшую стороны среди аналогичных событий позиционной войны, тем не менее решила поставленные перед ней ограниченные задачи. А кроме того без опыта «Нарочи» не было бы и выдающегося Брусиловского прорыва.