ТГУ намерен создать морские сети сенсоров для MariNet НТИ

Проект Томского государственного университета по созданию приборов для мониторинга акваторий может войти в группу MariNet Национальной технологической инициативы.



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Национальная технологическая инициатива – долгосрочная стратегия развития страны, направленная на формирование новых глобальных рынков к 2035 году. Одним из таких рынков является MariNet, в котором концентрируются технологии, посвященные интеллектуальной системе управления транспортом и освоению мирового океана.

Подгруппа MariNet «Технологии освоения ресурсов океана» провела рабочее совещание, на котором рассмотрела 12 проектов. Два из них эксперты отобрали для дальнейшего обсуждения и возможного финансирования в 2017 году. Среди этих проектов – «Создание линейки морских оптических сенсоров биочастиц на основе DHC-технологий измерений», разрабатываемый в ТГУ.

– Наш проект направлен на создание линейки морских оптических сенсоров для исследования частиц различного происхождения, включая планктон, – рассказывает руководитель проекта, заведующий лабораторией радиофизических и оптических методов изучения окружающей среды Виктор Дёмин. – По результатам реализации планируется создание морских сетей сенсоров для измерений и экологического мониторинга акваторий и прибрежных зон.

Проект ТГУ теперь должен пройти еще четыре экспертных совета (Минобрнауки России, Минпромторга России, инновационного центра «Сколково» и Правительства РФ). Сейчас участники проекта ищут индустриальных и научных партнеров. Заинтересованность в реализации разработки выразил Национальный океанографический центр Великобритании.