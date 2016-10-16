]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

ТГУ намерен создать морские сети сенсоров для MariNet НТИ

15:16 16.10.2016

Проект Томского государственного университета по созданию приборов для мониторинга акваторий может войти в группу MariNet Национальной технологической инициативы.


Фото с сайта tsu.ru

Национальная технологическая инициатива – долгосрочная стратегия развития страны, направленная на формирование новых глобальных рынков к 2035 году. Одним из таких рынков является MariNet, в котором концентрируются технологии, посвященные интеллектуальной системе управления транспортом и освоению мирового океана.

Подгруппа MariNet «Технологии освоения ресурсов океана» провела рабочее совещание, на котором рассмотрела 12 проектов. Два из них эксперты отобрали для дальнейшего обсуждения и возможного финансирования в 2017 году. Среди этих проектов – «Создание линейки морских оптических сенсоров биочастиц на основе DHC-технологий измерений», разрабатываемый в ТГУ.

– Наш проект направлен на создание линейки морских оптических сенсоров для исследования частиц различного происхождения, включая планктон, – рассказывает руководитель проекта, заведующий лабораторией радиофизических и оптических методов изучения окружающей среды Виктор Дёмин. – По результатам реализации планируется создание морских сетей сенсоров для измерений и экологического мониторинга акваторий и прибрежных зон.

Проект ТГУ теперь должен пройти еще четыре экспертных совета (Минобрнауки России, Минпромторга России, инновационного центра «Сколково» и Правительства РФ). Сейчас участники проекта ищут индустриальных и научных партнеров. Заинтересованность в реализации разработки выразил Национальный океанографический центр Великобритании.

Темы: Высокие технологии в России, Наука и технологии, Технологии и решения
Источник: Томский государственный университет
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
16.10.2016, 16:53
Действительно

пора уже. Один только самый простенький буй сбрасываемый с самолётов пачками и предназначенный для мониторинга прибрежных вод насчёт подводных лодок стоит дороже дорогого мерседеса.
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.