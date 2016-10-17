Сноуден высмеял Байдена за «секретную операцию» против России

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден критически отозвался об угрозе вице-президента США Джо Байдена провести кибероперацию против России.



Фото с сайта wikimedia.org

Соответствующий пост он разместил в субботу, 15 октября, в Twitter.

«У меня ощущение, что никто не сказал вице-президенту Джо Байдену, что означает секретная операция», — написал Сноуден.

Ранее 15 октября спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских заявил, что планы США провести кибероперацию против Москвы являются игрой с огнем. В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал, что в связи с угрозой ЦРУ в России будут приняты меры предосторожности.

14 октября стало известно, что администрация президента США Барака Обамы рассматривает возможность проведения «беспрецедентной» тайной кибероперации против России в ответ на якобы российское вмешательство в ход американской выборной кампании. По данным источников в разведке, ЦРУ было предложено предоставить на рассмотрение в Белый дом варианты осуществления широкомасштабной операции, направленной на дискредитацию «кремлевского руководства».

В тот же день вице-президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон «отправит сигнал» президенту России Владимиру Путину, и что это «произойдет в тот момент, когда мы выберем, и при тех обстоятельствах, когда это даст наибольший эффект».

В 2013 году Сноуден передал журналистам ряд секретных документов о деятельности американских спецслужб, которые установили глобальную слежку за гражданами США. 1 августа 2013 года он получил временное убежище в РФ, а год спустя — трехлетний вид на жительство. Власти США инкриминируют Сноудену незаконную передачу информации, имеющей значение для национальной безопасности, умышленную передачу разведывательной информации и кражу собственности государства. В общей сложности на родине Сноудену грозит до 30 лет тюрьмы.