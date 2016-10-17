Грузовой корабль «Прогресс МС-04» успешно испытан в вакуумной камере

Специалисты РКК «Энергия» и КЦ «Южный» провели успешные испытания на герметичность транспортного грузового корабля (ТГК) новой модификации «Прогресс МС-04» в вакуумной камере на космодроме Байконур.



Фото с сайта roscosmos.ru

На корабле проводятся заключительные операции перед его заправкой компонентами топлива и сжатыми газами на заправочно-нейтрализационной станции (ЗНС), сообщается на сайте Роскосмоса.

Цикл испытаний космической техники в вакуумной камере с использованием гелиево-воздушной среды в проверяемых объемах на сегодняшний день остается наиболее объективным методом контроля герметичности в наземных условиях, обеспечивая проверку заданных жестких требований герметичности.

Запуск ТГК «Прогресс МС-04» с грузами для Международной космической станции запланирован на 1 декабря 2016 года с космодрома Байконур. Корабль доставит на станцию топливо, сжатые газы, воду, научное оборудование и комплектующие для системы жизнеобеспечения, а также контейнеры с продуктами питания, предметы одежды, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа.