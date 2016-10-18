В Малом Магеллановом Облаке открыли новую звезду

Телескоп-робот MASTER-OAFA, установленный этим летом в Аргентине на обсерватории Национального университета Сан-Хуан, 14 октября открыл Новую звезду MASTER OT J010603.18-744715.8 в Малом Магеллановом Облаке.



Изображение с сайта msu.ru

Следующей ночью австралийские астрономы сняли спектр Новой звезды на 2-м телескопе в Австралии, а орбитальная обсерватория SWIFT провела исследования в рентгеновском и ультрафиолетовом диапазонах 15 октября.

Напомним, что Малое и Большое Магеллановы Облака - это маленькие галактики (карликовые) - ближайшие спутники нашей Галактики Млечный Путь. Раннее, Макгеллановы облака были недоступны российским исследователям.

После установки двух телескопов Глобальной сети МАСТЕР (Мобильная Астрономическая Система ТЕлескопов-Роботов - это глобальная сеть телескопов-роботов МГУ имени М.В.Ломоносова) в Южном полушарии (ЮАР, Аргентина) ученые МГУ получили возможность проводить ежедневный мониторинг наших ближайших соседей. Следует подчеркнуть, что последняя Новая звезда в Малом Магеллановом Облаке была открыта более 2 лет назад.

Явление Новой звезды - это своеобразная ядерная катастрофа на всей поверхности сверхплотной звезды - белого карлика, размером с нашу Землю. Сам по себе белый карлик взорваться не может − он рождается в самом конце эволюции звезды типа Солнца, когда в ней заканчивается ядерное топливо - водород и гелий. Если белый карлик находится в двойной системе с другой нормальной звездой далеко еще не сгоревшей, то он может, благодаря своему гравитационному полю перехватить часть ядерного топлива соседки. Однако взрыв происходит не сразу, а только по достижении критической массы - вот тогда и вспыхивает Новая звезда.