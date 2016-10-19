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Модуль «Скиапарелли» достиг поверхности Марса

20:06 19.10.2016
Фото с сайта m.esa.int
Фото с сайта m.esa.int
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Спускаемый модуль Schiaparelli российско-европейской миссии «ЭкзоМарс-2016» приземлился н Марсе. Об этом сообщается на сайте Европейского космического агентства.

Посадку аппарата на поверхность Красной планеты подтвердил соответствующий сигнал, передает ТАСС со ссылкой на представителя Института космических исследований (ИКИ) РАН Владимира Назарова. По его словам, модуль точно находится на Марсе, однако в каком он состоянии после приземления, ученые точно не знают. Посланный им сигнал оказался очень слабым.

Основная цель модуля – отработка посадки на Марс. Он должен зафиксировать скорость ветра, температуру, данные об электрических полях и другие показатели. После этого на планету отправится вторая часть миссии с посадочной платформой и марсоходом.

В то время как «Скиапарелли» приземлился на Марсе орбитальный модуль TGO (Trace Gas Orbiter) вышел на его орбиту. Аппарат будет вращаться вокруг планеты на протяжении года, собирая данные о примесях газов в марсианской атмосфере и распределении водяного льда в грунте.

Российско-европейский проект «ЭкзоМарс-2016» стартовал в марте. Модули TGO и «Скиапарелли» были выведены в космос ракетой-носителем «Протон-М», запущенной с Байконура.
 

Темы: Россия, Европа, Космические исследования и открытия, Космонавтика в мире, Наука и технологии, Космическая промышленность
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Комментарии читателей
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20.10.2016, 19:51
!

Он примарсился на Марсе. Приземляются на Земле.
20.10.2016, 11:30
Освоение России

Космос и атомная энергетика - это единственные технологичные отрасли которые еще остались у России. Правда чтобы их развивать надо развивать и смежные направления и вкладывать деньги в разы большие, чем сегодня. И в первую очередь надо вкладываться в образование и науку. Так что рано или поздно не останется и этого и страна окончательно превратится в Россиянию.
20.10.2016, 10:36
Хе хе...

Данный посадочный модуль к России никакого отношения не имеет. Был запущен только европейский "демонстратор".
Российский же марсианский аппарат только разрабатывается и будет запущен к 20му году.
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