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На Украине заявили о готовности к полетам на Марс и Луну

12:33 19.10.2016

Украинская космическая отрасль технологически готова к обеспечению экспедиции на Марс и может занять лидирующие позиции в организации полетов на Луну.


Стоп-кадр из видео в YouTube

Об этом заявил в интервью «Укринформу» генеральный директор конструкторского бюро «Южное» Александр Дегтярев.

«Украина обладает сегодня достаточными технологиями, которые позволяют изготовить все компоненты для такого проекта [полета на Марс]», — сказал Дегтярев. В то же время, по его словам, более реалистичным представляется полет на Луну, где можно было бы получить доступ к полезным ископаемым, а также источникам энергии.

«Здесь мы выступили как лидеры, поскольку мы можем быть лидерами — нефинансовыми, а научными, технологическими. Мы надеемся, что проект будет поддержан. Мы предлагаем всем принять участие в нем», — добавил гендиректор КБ.

18 октября секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Украина начала создавать современные ракеты для освоения космоса, а также боевые ракетные комплексы. В качестве примера достижений в освоении космоса он привел состоявшийся 17 октября запуск американской ракеты-носителя Antares с частным грузовым кораблем Cygnus.

При этом Турчинов не упомянул, что новые двигатели РД-181 для первой ступени ракеты были разработаны и поставлены российским НПО «Энергомаш» в рамках контракта, заключенного на 2017-2018 годы.

Темы: Украина, Космические исследования и открытия
Источник: «Лента.ру»
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Комментарии читателей
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19.10.2016, 12:54
Страннае люди!

Шо им на Луну или Марс. Прямо на Солнце! Вот отож будет перемога!
19.10.2016, 12:54
Агностик

Непонятно, почему эта новость - в рубрике "Наука и техника". Больше бы подходило что-то типа "Магия. Гадания. Гороскопы..."
19.10.2016, 12:50
Кот Мурр

Во Свидомит ГОНИТ!
Полёт на Луну энто сейчас самое главное для свидомитов!Тама москалей нема.
Все комментарии (7)
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