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В 1976 году было доказано существование жизни на Марсе

10:18 20.10.2016

Группа американских ученых во главе с Гилбертом Левином нашли подтверждения того, что на Марсе до сих пор существует жизнь.


Стоп-кадр из видео в YouTube

Результаты работы были опубликованы в журнале Astrobiology.

Свои выводы авторы исследования сделали из данных, полученных с автоматических аппаратов «Викинг-1» и «Викинг-2», прибывших на Марс в 1976 году. Анализ проб грунта подтвердил, что на Красной планете до сих пор существуют органические существа, и появились они там миллионы лет назад. Однако ученым все еще не удается обнаружить жизнь на Марсе, поэтому сделанное предположение вполне может быть опровергнуто в будущем, когда на Марс отправится аппарат MARS-2020.

По словам авторов работы, обнаруженные в грунте Марса некоторые признаки ясно указывают на то, что Красная планета все-таки обитаема и как минимум речь идет о микроорганизмах, которые точно существуют если не на поверхности, то в недрах Красной планеты.

Напомним, что «Викинги» использовали для поиска органических молекул хроматографы и масс-спектрометры, а определение химических компонентов почвы аппараты осуществляли путем нагревания образцов, но никакой органики им обнаружить не удалось, кроме молекул хлорметана и дихлорметана.

Темы: Исследования, Космические исследования и открытия, Научные исследования и открытия в мире
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