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Названа дата презентации новинок от Apple

09:56 21.10.2016

Корпорация Apple начала рассылать приглашения на вторую осеннюю презентацию новых компьютеров Mac.


© KM.RU, Алексей Белкин

Конференция состоится 27 октября в 20:00 по московскому времени, сообщает MacRumors.

По слухам, ноутбуки линейки Pro впервые подвергнутся редизайну с момента анонса версии с Retina-дисплеем, а также получат порты USB Type-C c поддержкой USB 3.1, разъем Thinderbolt 3 и сканер отпечатков пальцев Touch ID.

Главным нововведением в устройстве станет сенсорный OLED-дисплей в верхней части клавиатуры. Экран заменит ряд функциональных клавиш и будет отображать информацию о системе, например о заряде аккумулятора и состоянии сети.

MacBook Air также подвергнется некоторым изменениям. В частности, появится разъем USB Type-C. Сообщается, что в линейке может остаться только 13-дюймовая версия. Кроме того, обновятся моноблоки iMac и стационарные компьютеры Mac Mini и Pro.

В начале октября стало известно, что Apple может анонсировать на весенней презентации три новых iPad, среди которых iPad Pro mini с дисплеем диагональю 7,9 дюйма.

Темы: Apple, Новинки IT компаний, Новости IT компаний
Источник: «Лента.ру»
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