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В США найдена капсула времени с посланием школьника-«призрака»

10:23 21.10.2016

В Альбукерке, штат Нью-Мексико, неподалеку от начальной школы была найдена заложенная в 1968 году капсула времени.


Стоп-кадр из видео krqe.com

Большая часть оставленных для потомков писем была написана детьми. В этих письмах они рассказали о своих любимых телевизионных передачах и музыкальных группах, но наибольшее внимание привлекло послание, которое было подписано как «Увидимся позже, дикари», сообщает Paleofuture.

«Я мертв. Я хожу в школу Монтгомери, это старое название школы. Я родился в 1900 году. (...) Мой любимый предмет - пугать полицию. Я играю на гитаре. Это доска со струнами, если вы не знаете. Мне 10 лет. Увидимся позже, дикари», - говорится в письме, которое написал мальчик Грег Ли Янгмэн (Greg Lee Youngman).

В настоящее время судьбу этому мальчика установить не удалось. В местной прессе нет каких-либо упоминаний о нем, а также упоминаний кого-то, кто любил играть на гитаре и пугать полицию. 

Темы: США, Интересные факты в мире науки
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Комментарии читателей
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21.10.2016, 13:10
Algol - редакции КМ

Красноярск,
А вертели пальцем. А яй яй.))))))))))))))))
В шутку
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