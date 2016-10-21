В США найдена капсула времени с посланием школьника-«призрака»

В Альбукерке, штат Нью-Мексико, неподалеку от начальной школы была найдена заложенная в 1968 году капсула времени.



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Большая часть оставленных для потомков писем была написана детьми. В этих письмах они рассказали о своих любимых телевизионных передачах и музыкальных группах, но наибольшее внимание привлекло послание, которое было подписано как «Увидимся позже, дикари», сообщает Paleofuture.

«Я мертв. Я хожу в школу Монтгомери, это старое название школы. Я родился в 1900 году. (...) Мой любимый предмет - пугать полицию. Я играю на гитаре. Это доска со струнами, если вы не знаете. Мне 10 лет. Увидимся позже, дикари», - говорится в письме, которое написал мальчик Грег Ли Янгмэн (Greg Lee Youngman).

В настоящее время судьбу этому мальчика установить не удалось. В местной прессе нет каких-либо упоминаний о нем, а также упоминаний кого-то, кто любил играть на гитаре и пугать полицию.