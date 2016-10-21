«Ломоносов» и «МАСТЕР» увидели край Вселенной

Спутник МГУ «Ломоносов» и глобальная сеть мониторинга космического пространства МГУ «МАСТЕР» провели уникальные синхронные наблюдения космического гамма-взрыва с расстояния 10 миллиардов световых лет. Российский робот первым сообщил ученым об открытии оптического излучения гамма-всплеска.



Фото с сайта msu.ru

17 октября 2016 г. гамма-телескоп БДРГ космической обсерватории «Ломоносов» осуществил многоканальную запись мощного всплеска, а наземный робот «МАСТЕР», расположенный под Благовещенском, одновременно автоматически записал это событие в оптическом диапазоне. Надо отметить, что таких наблюдений за многолетнюю историю - а гамма-всплески исследуются уже более 50 лет - очень мало.

Астрономы всего мира изучают сейчас российские данные с берегов Амура, опубликованные через несколько часов после открытия в специально центре по изучению гамма-всплесков в НАСА. Следует отметить, что благодаря полной роботизации российской сети «МАСТЕР», первой на сайте НАСА появилась именно российская телеграмма об открытии оптического излучения гамма-всплеска, посланная самим роботом. После этого крупнейший телескоп мира, расположенный на Канарских островах, снял спектр оптического двойника и нашел, что гамма-всплеск пришел к нам с расстояния 10 миллиардов световых лет. Специалисты МГУ продолжают прием и обработку информации.