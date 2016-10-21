]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

«Ломоносов» и «МАСТЕР» увидели край Вселенной

16:01 21.10.2016

Спутник МГУ «Ломоносов» и глобальная сеть мониторинга космического пространства МГУ «МАСТЕР» провели уникальные синхронные наблюдения космического гамма-взрыва с расстояния 10 миллиардов световых лет. Российский робот первым сообщил ученым об открытии оптического излучения гамма-всплеска.


Фото с сайта msu.ru

17 октября 2016 г. гамма-телескоп БДРГ космической обсерватории «Ломоносов» осуществил многоканальную запись мощного всплеска, а наземный робот «МАСТЕР», расположенный под Благовещенском, одновременно автоматически записал это событие в оптическом диапазоне. Надо отметить, что таких наблюдений за многолетнюю историю - а гамма-всплески исследуются уже более 50 лет - очень мало.

Астрономы всего мира изучают сейчас российские данные с берегов Амура, опубликованные через несколько часов после открытия в специально центре по изучению гамма-всплесков в НАСА. Следует отметить, что благодаря полной роботизации российской сети «МАСТЕР», первой на сайте НАСА появилась именно российская телеграмма об открытии оптического излучения гамма-всплеска, посланная самим роботом. После этого крупнейший телескоп мира, расположенный на Канарских островах, снял спектр оптического двойника и нашел, что гамма-всплеск пришел к нам с расстояния 10 миллиардов световых лет. Специалисты МГУ продолжают прием и обработку информации.

Темы: Московский государственный университет (МГУ), Космические исследования и открытия, Научные исследования и открытия в России
Источник: МГУ имени М.В.Ломоносова
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
21.10.2016, 16:55
Algol

А как он выглядит этот край вселенной
Такого цвета и отображением возврата вида земли что ли?
Возврат .
Это зеркало. или как бы Камин в доме папы Карло.
Так что ли ?
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.