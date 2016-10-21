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В ЕКА рассказали о падении модуля Schiaparelli на Марс

22:12 21.10.2016
Изображение со страницы ЕКА в Twitter
Изображение со страницы ЕКА в Twitter
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Десантный модуль Schiaparelli российско-европейской миссии «Экзомарс-2016» разбился при посадке на поверхность Красной планеты. Об этом сообщается на сайте Европейского космического агентства (ЕКА).

Предполагается, что причиной катастрофы могли стать неполадки с парашютом модуля. Schiaparelli упал на поверхность Марса с высоты от двух до четырех километров. При этом его скорость превышала 300 километров в час. В ЕКА допускают, что падение закончилось взрывом модуля.

В агентстве утверждают, что позднее будет точная информация об инциденте. Обстоятельства космического происшествия будут полностью восстановлены, поскольку посадка модуля фиксировалась с трех разных мест.

О посадке Schiaparelli на Марс сообщалось 19 октября. Тогда специалисты отметили, что от модуля поступает очень слабый сигнал, но причины этого им были неизвестны.

Миссия «ЭкзоМарс-2016» стартовала 14 марта. С Байконура была запущена ракета-носитель «Протон-М» с космическим аппаратом в составе орбитального модуля Trace Gas Orbiter (TGO) и спускаемого модуля Schiaparelli. В задачи последнего входила отработка контролируемого пуска и посадки на Марс.
 

Темы: Космические исследования и открытия, Наука и технологии
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Комментарии читателей
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22.10.2016, 01:12
Ха

Отрицательный результат - тоже результат. Проанализируют, ведут поправки и в следующий раз попытаются.
22.10.2016, 00:24
Антон

Главное бабосы отбили! Не возможно лететь туда, куда нельзя прилететь!
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