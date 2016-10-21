В Стамбуле найдены антидепрессанты возрастом 1400 лет

В Стамбуле археологи обнаружили крупнейшую за всю историю раскопок коллекцию предметов, использовавшихся древними медиками.



Стоп-кадр из видео в YouTube

Среди находок оказались различные бутылки с препаратами, которые, по мнению специалистов, применялись для борьбы с депрессией и лечения болезней сердца, сообщает Daily Mail.

Всего на берегу озера Кючюкчекмедже было найдено 700 небольших керамических бутылочек. Ученые не исключают, что возраст находки составляет более 1400 лет. Рядом также находилось множество пестиков, шпателей и ступок. Вероятно, в этом месте размещался цех, в котором изготавливали лекарственные смеси.

В ходе анализа сохранившихся в бутылочках препаратов были получены формулы наркотических веществ метанона и фенантрена. Одно из них применялось в качестве обезболивающего, а другое использовали при депрессии.