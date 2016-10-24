Искусственный интеллект по правам человека

Искусственный интеллект научился предсказывать решения ЕСПЧ



Зал суда. Фото с сайта wikimedia.org

Создан искусственный интеллект, угадывающий решения Страсбургского суда с вероятностью 79%. Сделать это удалось благодаря алгоритмам, знающим, на какие обстоятельства дел чаще всего обращают внимание судьи.

Еще в 1960-х годах ученые предсказали, что когда-нибудь компьютеры смогут предсказывать исход судебных заседаний. И похоже, технологии создания искусственного интеллекта развились настолько, что этот день настал.

Новый метод, предложенный программистами под руководством Николаса Алетраса из Университетского колледжа Лондона, стал первой машиной, с высокой точностью угадывающей решения суда в области прав человека, сообщает «Газета.ру».

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), известный как Страсбургский суд, — международный судебный орган, юрисдикция которого распространяется на все государства – члены Совета Европы, ратифицировавшие Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Юрисдикция этого суда простирается от Рейкьявика в Исландии до Владивостока на тихоокеанском побережье России.

Статистика показала, что в 2015 году в суд было подано в два раза больше обращений по поводу нарушений прав человека, чем годом ранее. Большинство из этих обращений не были приняты к рассмотрению, так как были поданы не по правилам, касались уже вынесенных решений либо в их тексте не находилось доказательств состава преступления.

По статистике, лишь 15% обращений дошло до суда и по ним были вынесены решения.

Проще говоря, в настоящее время поток обращений в ЕСПЧ растет, а судьям приходится просеивать тысячи обращений, чтобы выявить те, которые достойны внимания.

Это и натолкнуло ученых из команды Алетраса создать алгоритм, предсказывающий решения судебных заседаний исходя только из анализа текста обращений. Эта технология, говорят разработчики, может автоматизировать анализ обращений и выделять из них приоритетные по рассмотрению. «Мы не думаем, что искусственный интеллект заменит адвокатов и судей, но надеемся, что они найдут это полезным для быстрой оценки картины в тех случаях, которые заслуживают рассмотрения, — пояснил автор исследования, опубликованного в журнале Computer Science. — К тому же он может стать неоценимым инструментом для выявления дел, в которых, скорее всего, нарушалась Европейская конвенция о правах человека».

Анализируя статистику исследованных дел, ученые пришли к выводу, что судьи ЕСПЧ чаще восприимчивы не к юридическим терминам в текстах обращений, а к простому описанию фактов.

То есть судьи, говоря языком закона, скорее реалисты, чем формалисты.

Эти выводы находят подтверждение в прошлых исследованиях, посвященных практике судов других уровней, в том числе Верховного суда США.

Поэтому, решая, были ли действительно нарушены права человека, к примеру, задержанного в какой-то стране, судьи чаще обращают внимание на слова «переполненность», «еда» или «помощь».

То есть судей чаще волнует моральная сторона сторона дела, чем формальная, пришли к выводу ученые.

В своей работе математики использовали 584 постановления суда по иску граждан в ЕСПЧ. Выбраны были те, что апеллировали к трем статьям Конвенции о защите прав человека — ст. 3 (запрет на пытки и унизительное обращение), ст. 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и ст. 8 (право на уважение частной и семейной жизни). Статьи эти были выбраны потому, что относятся к основополагающим правам и по ним опубликовано больше постановлений.

Созданный алгоритм анализировал тексты обращений и давал свой вердикт каждому делу в терминах «нарушение» – «ненарушение». Чтобы избежать ошибочного трактования, ученые анализировали равное число дел, в которых нарушения были или не были установлены судом. «В идеале нам стоило тестировать наш алгоритм на поданных жалобах, а не на опубликованных документах. Но, не имея доступа к таким данным, мы опирались на опубликованные судом изложения», — пояснил соавтор работы Василеос Лампос.

Компьютер, уже «наученный» по прошлым делам, анализировал в каждом случае определенные фразы, факты, обстоятельства, изложенные в материалах дела, и выносил свой вердикт.

После анализа сотен материалов искусственный интеллект достиг точности вынесения приговора в 79% — в стольких случаях его вердикт совпадал с решением суда.

«В предыдущих исследованиях машина предсказывала решения суда на основе характера преступления или позиции, которую занимал отдельный судья, а мы впервые предсказали решения судей на основе анализа документов, подготовленных судом», — пояснил Лампос.

Авторы уверены, что подобные алгоритмы способны повысить эффективность рассмотрения дел в судах высшей инстанции, но, чтобы стать действенным инструментом, искусственному интеллекту предстоит пройти «обкатку» на большем числе обращений, в том числе еще не рассмотренных судом.

По словам авторов, нет препятствий для использования этого метода в будущем для оценки показаний свидетелей или заявлений адвокатов.

Однако критики советуют не переоценивать возможности искусственного интеллекта, так как все же он не может учитывать отдельные нюансы дел. «Искусственный интеллект способен неплохо угадывать, однако без оценки широкого контекста вне полученного опыта и тренировки это угадывание может оказаться неверным», — заявил «Би-би-си» Мэтт Джонс, аналитик консалтинговой компании Tessella.