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В США найдена многоножка с 414 ногами

13:47 24.10.2016

В одной из мраморных пещер Национального парка «Секвойя» спелеологи обнаружили новый вид многоножек.

Новый вид из класса Diplopoda получил название Illacme tobini, сообщается в журнале ZooKeys.

У насекомого исследователи насчитали 414 ног, что на 336 меньше, чем у мирового рекорда, который принадлежит виду Illacme plenipes. Также ученые отметили, что у новой многоножки имеется около 200 ядовитых желез и четыре пениса, появившихся в результате эволюции ног.

В настоящее время ученые не могут объяснить механизм функционирования ядовитых желез. Кроме этого, их поставили в тупик странные наросты на ротовой полости Illacme tobini.

Исследователи считают, что в пещерах Национального парка «Секвойя» могут скрываться и другие представители неизвестных видов.

Темы: Мировая фауна, Исследования, Научные исследования и открытия в мире
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Комментарии читателей
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24.10.2016, 15:13
Татьяна Алексеевна

Свободу МНОГОНОЖКЕ! Ей еще размножаться надо своими 4-мя (Этими,самыми)!Верните творение природы обратно в природу!!!
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