В США найдена многоножка с 414 ногами

В одной из мраморных пещер Национального парка «Секвойя» спелеологи обнаружили новый вид многоножек.

Новый вид из класса Diplopoda получил название Illacme tobini, сообщается в журнале ZooKeys.

У насекомого исследователи насчитали 414 ног, что на 336 меньше, чем у мирового рекорда, который принадлежит виду Illacme plenipes. Также ученые отметили, что у новой многоножки имеется около 200 ядовитых желез и четыре пениса, появившихся в результате эволюции ног.

В настоящее время ученые не могут объяснить механизм функционирования ядовитых желез. Кроме этого, их поставили в тупик странные наросты на ротовой полости Illacme tobini.

Исследователи считают, что в пещерах Национального парка «Секвойя» могут скрываться и другие представители неизвестных видов.