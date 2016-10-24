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Российские ученые нашли в Арктике секретную базу нацистов

16:10 24.10.2016

В Арктике обнаружена неизвестная ранее метеорологическая база нацистов.


Стоп-кадр из видео Daily Express

Секретный объект, который обнаружили российские ученые, находится на Земле Александры примерно в 1000 километров от Северного полюса, сообщает Daily Express.

Из развалин бункера ученые извлекли свыше 500 артефактов времен Второй мировой войны. Среди них имеются бензиновые канистры и бумажные документы.

По оценкам специалистов, объект был построен в 1942 году, а немцы покинули его в 1944-м. 

Темы: Исследования, Научные исследования и открытия в России, Научные исследования России в Арктике
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Комментарии читателей
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24.10.2016, 20:29
И.В.С.

Такие баз наши и во время войны ликвидировали,а многие базы были временными наши их отслеживали ,но накрывать не успевали. Немчура работала папу тройку месяцев и их свои ПЛ снимали.
24.10.2016, 17:13
"неизвестная ранее метеорологическая база"

Это неправда. То, что такая база была не Севере, было очень хорошо известно. Радиоперехваты осуществлялись постоянно, пеленги тоже давали примерное местоположение. Просто никому эти метеорологи особенно не мешали, чтобы за ними гоняться.
По другой версии эти метеорологи были захвачены и под угрозой жизни давали дезу, что позволяло успешнее действовать конвоям, советской авиации и СФ.
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