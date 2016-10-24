Российские ученые нашли в Арктике секретную базу нацистов

В Арктике обнаружена неизвестная ранее метеорологическая база нацистов.



Стоп-кадр из видео Daily Express

Секретный объект, который обнаружили российские ученые, находится на Земле Александры примерно в 1000 километров от Северного полюса, сообщает Daily Express.

Из развалин бункера ученые извлекли свыше 500 артефактов времен Второй мировой войны. Среди них имеются бензиновые канистры и бумажные документы.

По оценкам специалистов, объект был построен в 1942 году, а немцы покинули его в 1944-м.