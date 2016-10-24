Студенты показали на видео работающий прототип поезда Hyperloop

Студенты американского Университета Цинциннати представили работающий прототип поезда Hyperloop на магнитной подушке.



Стоп-кадр из видео в YouTube

На опубликованном на YouTube видео разработчики показали, что им удалось добиться подъема модели транспортной капсулы (длина 4 метра) на высоту более 0,5 сантиметра. Для этого было использовано восемь двигателей, создающих магнитное поле.

В конкурсе Hyperloop competition принимает участие группа из 60 учащихся университета. Данная группа вошла в число 30 команд, которые должны будут испытать свой прототип на испытательной трассе в январе следующего года.

Hyperloop competition финансируется компанией SpaceX, а всего в этом конкурсе участвовало около 1000 заявителей.

Напомним, что проект вакуумного поезда Hyperloop был предложен Илоном Маском в 2012-2013 годах. Одна из ранних концепций транспорта предусматривала наличие воздушной подушки и отвергала более дорогую магнитную левитацию.