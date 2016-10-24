Лазер российских ученых послужит медикам и «оборонщикам»

Ученые ФИТ ТГУ создали лазерную систему генератор-усилитель на парах стронция с большим набором длин волн и возможностью их селективного выделения. Благодаря этому установка может найти применение в разных областях – от медицины до оборонно-промышленного комплекса.



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- Наша система позволяет варьировать мощность импульса, его длительность, расходимость и частоту повторения, - говорит один из главных разработчиков установки, заведующий учебной лабораторией лазерных систем ФИТ ТГУ Алексей Шумейко. - На практике это открывает широкие возможности. Например, при резке живой кости, благодаря управляемому межимпульсному периоду, в тканях происходит тепловая релаксация, нет накопительного теплового воздействия, что позволяет избежать обугливания.

Более того, данная установка способна осуществлять тонкий и чистый рез при воздействии на кость низкочастотным излучением в режиме от 200 герц до одного килогерца. На основе этого лазера можно создать хороший хирургический инструментарий, применение которого позволит значительно сократить время срастания кости в послеоперационном периоде.

Еще одна особенность установки, созданной учеными ТГУ, заключается в том, что, используя селекцию излучения, можно выбрать определенный диапазон волн, значительно усилить мощность излучения в этом спектральном диапазоне и увеличить дальность воздействия зондирующего излучения. Данная функция представляет немалый интерес для ОПК. Так, например, есть возможность выделить длину волны 2,5-3,1 микрона, которая попадает в диапазон высокой чувствительности принимающих устройств ракет с теплонаведением для поражения воздушных целей. Воздействуя лазером на теплоприемники таких ракет, можно выводить их из строя.

Наряду с этим универсальная установка ученых ТГУ представляет большой интерес для промышленников, в том числе занимающихся производством цифровой техники. Лазерная система, собранная в ТГУ, осуществляет прецезионную резку стекла, кварца и металла, причем делает это с микронной точностью.