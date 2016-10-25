Запатентован нарушающий законы физики двигатель

Британец Роджер Шойер, изобретатель двигателя EmDrive, запатентовал новую версию агрегата. Работа устройства до сих пор не получила объяснения в рамках законов сохранения.



Фото с сайта emdrive.com

Документ, описывающий устройство, доступен на сайте Офиса интеллектуальной собственности Великобритании.

Запатентованную Шойером модификацию EmDrive отличает от предыдущих версий агрегата наличие пары сверхпроводящих пластин. По мнению ученого, это позволяет уменьшить относительно стороннего наблюдателя изменение частоты электромагнитной волны при ее распространении в полости двигателя и таким образом увеличить тягу EmDrive.

Двигатель EmDrive представляет собой устройство из магнетрона (генерирующего микроволны) и резонатора (накапливающего энергию их колебаний). Внешне агрегат напоминает положенное на бок ведро. Такая конструкция позволяет, по словам Шойера, преобразовывать излучение в тягу.

Развиваемая EmDrive тяга имеет порядок долей микроньютона или миллиньютона. Из резонатора двигателя при его работе не зафиксированы выбросы фотонов или других частиц — то, что объяснило бы возможное появление тяги и выполнение закона сохранения импульса.

Законы сохранения являются следствием свойств симметрии пространства-времени. Например, закон сохранения импульса есть отражение однородности пространства — равноправности его свойств вне зависимости от выбранной в нем точки, а закон сохранения энергии — однородности времени.