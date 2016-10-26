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Верующих обвинили в непонимании мира

11:30 26.10.2016

Ученые из Хельсинкского университета пришли к выводу, что для религиозных людей характерно плохое понимание реального устройства мира, а также убежденность в наличии у объектов неживой природы человеческих свойств.


Служба в храме Христа Спасителя © KM.RU

Об этом в среду, 26 октября, сообщает издание The Independent.

Проведенные специалистами исследования показали, что чем выше степень религиозности людей, тем ниже были их знания, по сравнению с остальными, о физических и биологических явлениях. Причину такого восприятия действительности ученые видят в том, что верующие для описания внешнего мира используют субъективные характеристики.

В исследовании, проведенном среди 258 финнов, ученые спросили респондентов о вере в бога и такие паранормальные явления, как, например, телепатия и видение будущего. Ответы на эти вопросы ученые соотнесли с другими факторами, в частности, результатами экзаменов.

Ранее проведенные исследования показали, что религиозные люди имеют, по сравнению с агностиками и атеистами, более низкий IQ, а также видят смысл в выражениях типа, например, «Земля хочет воды» или «Сила знает свое направление». Между тем, религиозные люди оказались более счастливыми и удовлетворенными жизнью, а также воспринимаются окружающими как более щедрые и заслуживающие доверия.

Темы: Религия и прогресс, Исследования
Источник: «Лента.ру»
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Комментарии читателей
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26.10.2016, 14:24
Кто написал эту дурь?

Один святитель Лука (великий хирург) подтверждение тому, что религиозность не причина слабоумия. Умолчу о Суворове, Павлове, Ушакове. Жаль, всех не счесть.
26.10.2016, 14:18
Кириллу

Вы издеваетесь над"учеными",если на "форуме"этого, некоторые "не догоняют",то "ученые" про СОЗДАТЕЛЯ и авиаконструктора точно не в курсе.
26.10.2016, 14:18
XeX

Самое смешное, что большинство наук и религий в мире сегодня контролируются масонами и их задача как раз состоит в, том чтобы скрывать от широких масс истинное устройство мироздания, известное лишь немногим посвященным. Поэтому и школьное "образование" везде - даже в самых богатых странах бесплатно. Это не потому, что с людьми хотят поделиться знаниями, а потому, что их надо напичкать дезой пока еще молодые. Возьмем, к примеру, современную космологию. И чем она отличается от самой средневековой религии, где свои пророки (Коперник, Ньютон, Эйнштейн, Хабл), свои святые писания (теория относительности, закон всемирного тяготения), свои мифические объекты и потусторонние чудеса (нейтрино, гравитация, черные дыры, большой взрыв, темная материя, темная энергия, бозон Хиггса и т.д.) , своя святая инквизиция и табу (профессора на грантах, редакторы в научных журналах, академии наук)?
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