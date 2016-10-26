Верующих обвинили в непонимании мира

Ученые из Хельсинкского университета пришли к выводу, что для религиозных людей характерно плохое понимание реального устройства мира, а также убежденность в наличии у объектов неживой природы человеческих свойств.



Служба в храме Христа Спасителя © KM.RU

Об этом в среду, 26 октября, сообщает издание The Independent.

Проведенные специалистами исследования показали, что чем выше степень религиозности людей, тем ниже были их знания, по сравнению с остальными, о физических и биологических явлениях. Причину такого восприятия действительности ученые видят в том, что верующие для описания внешнего мира используют субъективные характеристики.

В исследовании, проведенном среди 258 финнов, ученые спросили респондентов о вере в бога и такие паранормальные явления, как, например, телепатия и видение будущего. Ответы на эти вопросы ученые соотнесли с другими факторами, в частности, результатами экзаменов.

Ранее проведенные исследования показали, что религиозные люди имеют, по сравнению с агностиками и атеистами, более низкий IQ, а также видят смысл в выражениях типа, например, «Земля хочет воды» или «Сила знает свое направление». Между тем, религиозные люди оказались более счастливыми и удовлетворенными жизнью, а также воспринимаются окружающими как более щедрые и заслуживающие доверия.