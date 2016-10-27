В России создано автоматизированное производство кабелей

В России открыто одно из самых современных в Европе производств сложных многоразъемных кабелей, которые будут устанавливать на ракеты-носители и космические аппараты.



Фото с сайта russianspacesystems.ru

Новый цех создан на площадке холдинга «Российские космические системы» (входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») в подмосковном Королеве, где расположено дочернее АО «НПО измерительной техники» (НПО ИТ).

Загруженность нового производства на ближайшие годы уже обеспечена крупным заказом на производство кабелей для ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5». Соответствующее соглашение между холдингом РКС и производителем «Ангары» ГКНПЦ имени М.В.Хруничева было подписано в июне 2015 года. Планируется, что к декабрю 2017 года будет изготовлен и поставлен первый комплект из 300 кабелей для третьей ступени «Ангара-А5».

Генеральный директор РКС Андрей ТЮЛИН: «Современный цех по производству кабельной продукции открыт в НПО ИТ в рамках реализации концепции создания территориально-распределенного завода приборостроительного холдинга РКС. Это важное событие стало результатом оптимизации производственных компетенций наших предприятий. Центр имени М.В. Хруничева является нашим стратегическим партнером и получает в лице РКС надежного поставщика кабелей для перспективных ракет-носителей».

Специалисты НПО ИТ разработали технологические процессы на 30 типов кабелей. Каждый из них представляет собой сложное изделие со множеством разъемов, количество контактов на каждом из которых доходит до 102 единиц.

Генеральный директор НПО ИТ Владимир АРТЕМЬЕВ: «Заказ на оснащение третьей ступени ракеты-носителя «Ангара» обеспечит загрузкой новое производство и позволит нам продемонстрировать нашим приоритетным партнерам высочайшее качество изделий. Мы готовы к расширению объема заказов и открываем мощности нашего нового высокотехнологичного цеха для всей отечественной промышленности».

Новейшее оборудование позволяет повысить качество продукции и соответствует критериям «бережливого производства». Например, автоматизация мерной нарезки провода позволяет минимизировать объемы материала, который идет в отход. Оператору достаточно ввести требуемые параметры изделия – длину, зачистку и нарезку. Производительность линии составляет до 6 тысяч изделий в час.

Программное обеспечение цеха – так называемая система сквозной прослеживаемости производства кабельной продукции – позволяет контролировать весь процесс производства от получения материала со склада до выхода готовой продукции. Каждый этап сборки конвейерного типа находится под контролем – программа не дает приступить к следующей операции, если нет отметки о завершении предыдущей.