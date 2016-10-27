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Плесневелые грибы оказались смертельно опасными для астронавтов

11:11 27.10.2016
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Плесневелые грибы Aspergillus fumigatus представляют угрозу для жизни и здоровья астронавтов.

Такие выводы сделали ученые из Висконсинского университета в Мадисоне, сообщает EurekAlert!

В проведенном исследовании специалисты сравнили две культуры A. fumigatus, одна из которых росла на МКС, а другая была выращена в лаборатории на Земле. Как показали результаты анализа, развившиеся на орбите грибы имеют нормальную устойчивость к стрессу и не имеют изменений в ДНК. При этом отмечается, что выросшие в космосе штаммы оказались немного более смертоносными для экспериментальных животных, но никакой значительной разницы между культурами не было.

Напомним, А. fumigatus вызывает оппортунистические инфекции, не поражающие организм с нормальной иммунной системой, но в космосе она ослабевает и астронавты становятся более восприимчивыми к патогенам.

Так как грибы сохраняют патогенность в условиях невесомости на МКС, то это может вызвать у астронавтов серьезные заболевания, например, аспергиллез. При долговременных миссиях риск увеличивается. 

Темы: Исследования, Космические исследования и открытия, Научные исследования и открытия в мире
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Комментарии читателей
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27.10.2016, 12:36
Не понял

Кто такие астронавты ?
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