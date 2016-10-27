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Виртуальную реальность заменят на галлюциногенные таблетки

16:15 27.10.2016

Генеральный директор Netflix Рид Хастингс на онлайн-конференции, организованной The Wall Street Journal, назвал главного будущего конкурента технологий виртуальной реальности.


© KM.RU, Александра Воздвиженская

Об этом сообщает издание Daily Mail.

По мнению бизнесмена, этот конкурент придет из фармакологии. Хастингс прогнозирует, что в течение ближайших 20-50 лет появятся персонифицированные «голубые» и «белые» таблетки. Первые будут провоцировать галлюциногенное возбуждение у человека, тогда как вторые — выводить из этого состояния и возвращать в реальность.

По мнению Хастингса, победа фармакологии над компьютерными технологиями нежелательна, а задача возглавляемой им компании заключается в «ликвидации одиночества и скуки» при помощи развлечений. Бизнесмен не назвал причину, по которой считает компьютерные технологии предпочтительнее фармакологии.

В настоящее время активное распространение получают технологии виртуальной и дополненной реальности. В частности, в продажу поступают специально разработанные для нее очки, шлемы и мониторы, позволяющие, например, играть, заниматься фитнесом и просматривать порно.

Темы: Виртуальная реальность, Технологии и решения
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