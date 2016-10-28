Опубликовано видео вскрытия гроба Иисуса Христа

В интернете появилось видео снятия археологами плиты с погребального Ложа Иисуса Христа в храме Гроба Господня в Иерусалиме.



Стоп-кадр из видео nationalgeographic.com

Ролик был опубликован на сайте National Geografic.

Напомним, мраморная плита была установлена в 1555 году, а под ней было обнаружено большое количество каменного материала. По мнению ученых из Национального географического общества, после множества научных исследований можно будет увидеть, какой была оригинальная поверхность камня, на котором, по преданию, покоилось тело Иисуса Христа.