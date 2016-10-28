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Бурятский метеорит может быть болидом из потока Тауриды

09:24 28.10.2016

Жители Бурятии и Иркутской области 25 октября 2016 года наблюдали падение яркого зеленого метеорита. Инженер обсерватории НГУ «Вега» Михаил Маслов считает, что небесное тело - это болид из потока Тауриды, который активен как раз в конце октября и начале ноября.


Стоп-кадр из видео в YouTube

Некоторые СМИ предположили, что наблюдатели приняли за метеорит межконтинентальную баллистическую ракету РС-18, запущенной в этот же день. Однако, специалисты считают, что видео зарегистрировало все-таки небесное тело.

- Яркость болида, судя по созданной им засветке, можно оценить примерно в -15 звездную величину, скорость входа в атмосферу сравнительно медленная, около 30 км/с. К сожалению, по видеозаписям нельзя осуществить привязку ко звездам, но это вполне может быть болид потока Тауриды, который сейчас активен и который как раз в последней декаде октября и в первые дни ноября вполне может давать такие болиды. По крайней мере, по видимой скорости и по множественным вспышкам это очень похоже на метеоры Таурид.

Михаил Маслов отмечает, что выпадение метеорита на Землю из потока Тауриды практически исключено.

Тауриды - ежегодный метеорный поток (3-5 метеоров в час), двойной радиант которого лежит в созвездии Тельца. Пик потока приходится на 3 ноября, пределы - с 13 сентября по 29 ноября. 

Темы: Видео ролики, Интересные факты в мире науки, Космические исследования и открытия
Источник: Новосибирский государственный университет
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Комментарии читателей
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28.10.2016, 11:43
номинант

Все болиды из космоса очень любят делать пит-стоп в Сибири.
28.10.2016, 10:04
уже

второй раз на Россию падает что-то, значит, по теории вероятности в следующий раз что-то обязательно прилетит к ее геополитическим конкурентам - тут и к гадалке не ходи
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