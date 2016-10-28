Ученые нашли птиц, способных летать 10 месяцев без остановки

Ученые установили, что черные стрижи (Apus apus) способны летать без остановки порядка 10 месяцев.



Фото pau.artigas с сайта wikimedia.org

Эти птицы в настоящее время являются рекордсменами среди животных по способности полета без остановки, сообщает EurekAlert!

Ученые закрепили на лапках стрижей специальные датчики, которые позволили им проследить за двумя годами жизни 13 птиц. Как оказалось, большинство из них провели в полете порядка 10 месяцев, и только некоторые совершали кратковременные посадки на землю. Эти посадки занимали около 0,5% времени из всех этих 10 месяцев.

Сейчас ученые не могут ответить на вопрос, какие именно особенности организма позволяют этим птицам проводить в воздухе такое долгое время.

Длина черных стрижей достигает 18 сантиметров, а размах крыльев составляет около 40 сантиметров. Эти птицы также являются рекордсменами среди животных по горизонтальной скорости полета - 111 километров в час. Как правило, они поднимаются на высоту до 3000 метров, а питаются они, ловя насекомых на лету.