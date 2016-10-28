В Антарктике появится крупнейший в мире морской заповедник.



Фото с сайта nasa.gov

Такое решение было принято участниками ежегодной комиссии морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ), сообщает BBC.

Встреча прошла в городе Хобарт (столица австралийского штата Тасмания), в ней приняли участие делегаты 24 стран и представители Евросоюза. По словам министра иностранных дел Новой Зелании Мюррея Маккали, заповедная зона будет создана в море Росса, а ее площадь составит более 1,57 миллиона квадратных километров.

Соглашение о заповедной зоне вступит в силу 1 декабря 2017 года. Промысел по добыче рыбы в ней будет запрещен на 35 лет (кроме специальных зон, в которых лов криля и клыкача будет разрешен исключительно для научных целей).

Море Росса занимает всего около 2% Южного океана, однако оно является местом обитания 38% мировой популяции пингвинов Адели, 30% буревестников и порядка 6% китов вида малых полосатиков.

14 октября газета The New York Times отметила ключевую роль спецпредставителя президента России Сергея Иванова в создании заповедника в море Росса. Соответствующее решение во многом зависело от его позиции по этому вопросу, сообщало издание.

Напомним, в 2015 году Россия заблокировала создание охраняемой территории в Антарктике, однако теперь, по мнению газеты, Москва, после назначения бывшего руководителя администрации президента России Иванова на пост специального представителя по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, изменит свою точку зрения.