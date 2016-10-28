]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

Вручены первые стипендии им. Ю.А. Гагарина

09:53 28.10.2016

27 октября в Звездном городке состоялась первая торжественная церемония вручения сертификатов стипендий имени Ю.А. Гагарина. Стипендия учреждена в год 55-летия полёта первого человека в космос Центром подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина (ЦПК) при поддержке семьи Юрия Алексеевича, Госкорпорации «РОСКОСМОС» и Министерства образования и науки России.


Фото с сайта roscosmos.ru

Победителями первого открытого конкурса стали:
- Ксения ТЯЖЕЛКОВА, студентка инженерно-физического факультета Амурского Государственного Университета;
- Дмитрий БОГДАНОВ, студент Электромеханического факультета, кафедра «Электроснабжение и электропривод» Южно-Российского государственного политехнического университета им. М.И.Платова;
- Андрей ПИСЬМАРОВ, студент факультета Летательных аппаратов, Самарского национального исследовательского университета им. акад. С.П. Королёва, специальность «Проектирование, производство и эксплуатация».

Награды победителям вручили заслуженные космонавты, Герои России и СССР - Алексей Леонов, Валентина Терешкова, Юрий Лончаков и Владимир Шаталов. На мероприятии также присутствовали действующие члены отряда космонавтов, руководители вузов и предприятий РОСКОСМОСА.

Генеральный директор Госкорпорации РОСКОСМОС Игорь Комаров, выступая на открытии церемонии, искренне поздравил первых стипендиатов, подчеркнув особенность этой награды: «Сегодня вы - первые. И космос - только для самых смелых и самых лучших в своём деле».

Стипендия имени Ю.А. Гагарина (10 000 рублей в месяц) вручается студентам, обучающимся в российских вузах на «хорошо» и «отлично», у которых есть научные и практические работы в области пилотируемой космонавтики, наибольшее среди участников конкурса число публикаций и грантов, участие в исследовательских работах по космонавтике, популяризации пилотируемой космонавтики. Критерии отбора кандидатов на стипендию определены специальной комиссией. Финансовое обеспечение выплат осуществляется из средств Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.
 

Темы: Роскосмос
Источник: Роскосмос
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
28.10.2016, 11:18
Слава Богу !

Наконец то вспомнили об умных юношах и девушках, а не о гнили мечтающей " быть в телевизоре ".
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.