Вручены первые стипендии им. Ю.А. Гагарина

27 октября в Звездном городке состоялась первая торжественная церемония вручения сертификатов стипендий имени Ю.А. Гагарина. Стипендия учреждена в год 55-летия полёта первого человека в космос Центром подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина (ЦПК) при поддержке семьи Юрия Алексеевича, Госкорпорации «РОСКОСМОС» и Министерства образования и науки России.



Фото с сайта roscosmos.ru

Победителями первого открытого конкурса стали:

- Ксения ТЯЖЕЛКОВА, студентка инженерно-физического факультета Амурского Государственного Университета;

- Дмитрий БОГДАНОВ, студент Электромеханического факультета, кафедра «Электроснабжение и электропривод» Южно-Российского государственного политехнического университета им. М.И.Платова;

- Андрей ПИСЬМАРОВ, студент факультета Летательных аппаратов, Самарского национального исследовательского университета им. акад. С.П. Королёва, специальность «Проектирование, производство и эксплуатация».

Награды победителям вручили заслуженные космонавты, Герои России и СССР - Алексей Леонов, Валентина Терешкова, Юрий Лончаков и Владимир Шаталов. На мероприятии также присутствовали действующие члены отряда космонавтов, руководители вузов и предприятий РОСКОСМОСА.

Генеральный директор Госкорпорации РОСКОСМОС Игорь Комаров, выступая на открытии церемонии, искренне поздравил первых стипендиатов, подчеркнув особенность этой награды: «Сегодня вы - первые. И космос - только для самых смелых и самых лучших в своём деле».

Стипендия имени Ю.А. Гагарина (10 000 рублей в месяц) вручается студентам, обучающимся в российских вузах на «хорошо» и «отлично», у которых есть научные и практические работы в области пилотируемой космонавтики, наибольшее среди участников конкурса число публикаций и грантов, участие в исследовательских работах по космонавтике, популяризации пилотируемой космонавтики. Критерии отбора кандидатов на стипендию определены специальной комиссией. Финансовое обеспечение выплат осуществляется из средств Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.

