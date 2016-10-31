43 года назад состоялся запуск первого проекта «БИОН»

31 октября 1973 года с космодрома ПЛЕСЕЦК ракетой-носителем «Союз-У» был запущен первый из специализированных космических аппаратов серии «Бион» для проведения биологических исследований – «Космос-605». В состав «экипажа» первого спутника входили крысы, черепахи, растения, насекомые и микроорганизмы.

22 ноября 1973 года первый биоспутник штатно совершил посадку в запланированном месте в Казахстане, пробыв на орбите 21 сутки. В ходе реализации программы исследований впервые была доказана возможность электростатической защиты организмов в радиационных поясах Земли.

Космический аппарат был оснащен системой жизнеобеспечения с ресурсом в 30 дней. Общая масса аппарата составила 6 тонн, а спускаемого модуля – 358 килограмм.

Созданию программы «Бион» предшествовала необходимость изучения воздействия факторов космического полета, в основном невесомости, на структуру и функции различных тканей, органов и физиологических систем организма. Институт медико-биологических проблем РАН взял на себя ответственность за разработку и реализацию данных научно-исследовательских программ. В создании бортовой научной аппаратуры приняли участие десятки отечественных учреждений. Разработчик космических кораблей «Бион»: ФГУП ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» (сейчас - АО «РКЦ «Прогресс»).

Полученные результаты позволили более глубоко понять закономерности структурно-функциональных реакций живых систем на условия космического полета и эффективно используются для реализации глобальной программы освоения человечеством космического пространства.

В рамках программы «Бион» проводились комплексные физиологические, морфологические, биохимические, генетические исследования на животных и растительных организмах в полетах биоспутников, специально разработанных для проведения биологических исследований.

С 1973 по 1996 год было запущено в космос 11 биоспутников этой серии. Длительность полетов составляла от 5 до 22,5 суток. В этом проекте также принимали участие ученые из Болгарии, Венгрии, Германии, Канады, Польши, Румынии, США, Франции, Чехословакии, Китая, Нидерландов. В 2013 году программа получила развитие. С космодрома БАЙКОНУР был запущен космический корабль «Бион-М» №1, который провел на орбите Земли месяц. В планах РОСКОСМОСА и ИМБП РАН осуществить запуски второго и третьего космического корабля новой серии для биологических исследований.