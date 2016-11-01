Разработана инновационная методология регулирования миграционных процессов

Современное мировое интеллектуальное пространство требуют непрерывного развития инноваций для эффективного и конкурентоспособного функционирования



Финансовый университет. Фото с сайта fa.ru

Возрастает потребность в эффективном генерировании инноваций, в создании многофункциональных и адекватных требованиям времени форм организации научной деятельности, в интегрировании гуманитарных исследований со сферой информационных технологий, в мультидисциплинарных подходах к решению исследовательских и прикладных задач.

На базе Института проблем эффективного государства и гражданского общества Департамента политологии Финансового университета сформировалось новое научно-прикладное направление социально-политического прогнозирования миграционных рисков с использованием геоинформационных систем, методология отображения количественных, временных, целеполагательных критериев оценки фокусной проблемы информационной технологии наложения сведений на картографическую основу, предназначенной для поиска, обработки, хранения, пространственной визуализации информации (политической, социальной, экономической) в разрезе субъектов Российской Федерации и зарубежных стран.

Научный руководитель этого направления, автор методологии – главный научный сотрудник Института проблем эффективного и гражданского общества М.Л. Галас. К разработке инновационной методологии регулирования миграционных процессов были привлечены специалисты ФМС России, затем Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Инновационный подход к рассмотрению миграционных процессов заинтересовал ученых Факультета социологии и политологии, Департамента политологии. При активной поддержке декана Факультета социологии и политологии А.Б. Шатилова и директора Департамента политологии С.Ю. Белоконева было проведено комплексное мультидисциплинарное исследование по проблеме: «Миграционные риски для России: краткосрочные и среднесрочные прогнозы».

Авторы исследования: Галас М.Л. - главный научный сотрудник Института проблем эффективного государства и гражданского общества Департамента политологии Финансового университета, Ерохина О.В. - доцент Факультета социологии и политологии Финансового университета, Ершов В.Ф. - директор Центра стратегии и аналитики Московского государственного областного университета, Просеков С.А. - заместитель декана Факультета социологии и политологии Финансового университета, Рыльская М.А. –директор Института проблем эффективного государства и гражданского общества Финансового университета, Салин П.Б. – директор Центра политологических исследований Финансового университета, Шатилов А.Б. - деканом Факультета социологии и политология Финансового университета.

Апробация инновационной технологии и методологии, полученных результатов исследования была проведена в формате Экспертного межведомственного заседания 19 октября 2016 года в Финансовом университете.

Ученые-эксперты Финансового университета, Военной академии Генерального штаба Российской Федерации, Центра стратегии и аналитики Московского государственного областного университета, Московского государственного педагогического университета, Научного совета РАН по исторической демографии и исторической географии в формате Экспертного научно-практического межведомственного заседания по управлению миграционными рисками обсудили следующие вопросы:

- Миграционный аспект политических, экономических, социокультурных рисков для современной России.

- Афтершоки сепаратистских движений Северного Кавказа. Возможная экспансия ИГИЛ в субъекты Российской Федерации.

- Проблемы национально-государственной самоидентификации крымчан, регулирования межэтнических отношений в Крыму.

- Политическая нестабильность и вооруженные конфликты за пределами Российской Федерации: влияние вынужденной миграции на национальную безопасность России.

- Нестабильность Азиатско-Тихоокеанского региона в контексте миграционных рисков. Геополитические амбиции КНР в отношении России, экономическая стагнация, и социально-политическая конфликтогенность в Китае и дуализм реформ КНДР.

В.Ф Ершов представил анализ государственной иммиграционной политики Российской Федерации в регионе Северного Кавказа в 1991-2015 гг. в контексте институционализации, адаптационных программ, историко-культурного взаимодействия с миром соотечественников.

Важнейшее значение для формирования на Северном Кавказе гармоничного социально-культурного пространства и включения в него соотечественников, прибывающих из различных регионов мира, по мнению докладчика, имеет сотрудничество традиционного Ислама и Православия. В современных республиках Северного Кавказа деятельность Православной Церкви способствует утверждению принципов религиозной и культурной толерантности и, соответственно, противодействию деструктивным идеологическим влияниям.

Ученый считает, что для значительной части северокавказских соотечественников возвращение на историческую родину является такой мечтой, которая может быть воплощена в реальную жизнь, и по мере укрепления статуса Российской Федерации как мировой державы, расширения ее глобального влияния, растет и ее привлекательность для молодого поколения северокавказской диаспоры. Дестабилизация арабского мира, во многом спровоцированная политикой США и государств НАТО, также заставляет многих зарубежных соотечественников пересматривать свои приоритеты и ориентиры во внешнем мире и обращаться за помощью и защитой к России.

Доклад М.Л. Галас сделан в форме презентации технологии и методологии исследования миграционных процессов на основе ГИМ-технологий. ГИС-технологии позволяют оценить эффективность инструментов государственного регулирования миграционных процессов, к которым исследователем отнесены: установление квот на выдачу приглашений для въезда в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности и разрешений на работу иностранным гражданам, которым для въезда в Российскую Федерацию требуется получение визы; регулирование размера платежа по патенту для иностранных граждан, которым для въезда в Российскую Федерацию виза не требуется, принятие решения о прекращении выдачи патентов; установление допустимой доли иностранных работников используемых в различных отраслях экономики.

Докладчик полагает, что при наличии актуальных данных о состоянии рынка труда, участии в нем иностранных работников, оперативной обработке и экспертной интерпретации полученных сведений все эти инструменты могут эффективно применяться для управления внешней трудовой миграцией в интересах национальной безопасности России. В этой связи приобретает значимость методология и техника обработки информационных данных.

Наиболее перспективное применение геоинформационных систем при оценке и анализе миграционной ситуации для принятия управленческих решений автору исследования представляется в сфере трудовой миграции. Оно возможно, как на федеральном уровне, так и на региональном с учетом особенностей территориального устройства субъектов Российской Федерации.

На примере визуализированной картографической схемы М.Л. Галас продемонстрировала, что сопоставление данных о занятости граждан России на рынке труда в фокусном субъекте Российской Федерации с аналогичными данными о занятости иностранных работников позволит оптимизировать распределение трудовых ресурсов в целом по территории Российской Федерации. Для примера были выбраны отдельные регионы Южного федерального округа. Полученные результаты наглядно показывают, что наиболее привлекательным регионами для мигрантов являются Ростовская область и Краснодарский край. Существенно меньшее количество иностранных граждан пребывают в республиках Адыгея, Калмыкия, Волгоградской и Астраханской областях. В то же время, рассматривая цель приезда иностранных граждан выявляются особенности, что миграционная привлекательность Ростовской области во многом характерна для частных поездок мигрантов. В Краснодарском крае наряду с частной целью преобладает цель трудоустройства, как и в значительно менее привлекательной для мигрантов Адыгее. В Волгоградской и Астраханской областях преобладающее количество иностранных граждан находятся с целью работы по найму и уже меньшее их количество - с частной целью. Таким образом, комплексное визуальное восприятие информации разнородной информации о миграционной ситуации в регионах Южного федерального округа позволяет достаточно точно представить степень миграционной привлекательности субъектов Российской Федерации в сравнении друг с другом, но также и понять качественную сторону миграционной ситуации.

В дальнейшем исследовании проблемы оптимизации распределения трудовых ресурсов на территории Российской Федерации возможно, считает автор, применение сведений о профессионально-квалификационных характеристиках граждан Российской Федерации и иностранных работников.

А.Б. Шатилов изложил рассмотрел факторы гражданской войны на Украине и связанных с ней миграционных рисков для России. Анализируя социальные риски, исследователь пришел к выводу, что ожидать спонтанного "социального взрыва" на Украине не стоит. Во-первых, слишком высока инертность украинского общества, утомленного предыдущими "бурными" годами. Во-вторых, нужно делать поправку на "крестьянский менталитет" большинства жителей страны, которые нередко в ходе проведения соцопросов предпочитают "прибедняться" и гиперболизировать свои материальные затруднения.

В то же время, отметил докладчик, нельзя исключить того, что недовольством населения могут воспользоваться украинские олигархические группы, которые постараются на волне "народного гнева" реализовать революционный сценарий (например, это касается "затаившейся" Ю.Тимошенко и "опального" И. Коломойского). Тогда у "Майдана № 3" появятся шансы на успех, а экономика страны окончательно "просядет". Второй вариант развития событий на Украине, прогнозирует А.Б. Шатилов, - военный - имеет три сценария развития - "победный" и "пораженческий" для народных республик Донбасса. "Победный" вариант возможен в случае открытой и масштабной агрессии ВСУ против ДНР и ЛНР в нарушение Минских договоренностей. В этом случае у руководства народных республик появятся основания не только для разгрома противника, но и освобождения подконтрольной Украине части Донбасса. Особенно в том случае, если им на помощь придут из России добровольческие формирования и "отпускники". В этом случае Российская Федерация вряд ли ощутит массовый приток мигрантов (разве что в первые дни боевых действий), основные миграционные потоки в этом случае будут направлены на Запад - проукраински настроенные жители региона будут отступать вслед за ВСУ.

О.В. Ерохина привела статистические данные и на их основе сделала выводы о специфике процесса национально-государственной самоидентификации крымчан, регулирования межэтнических отношений в Крыму. Исследователем высказано мнение, что, оставшись без радикально настроенных лидеров, крымско-татарское движение заметно снизило публичную активность, его представители перешли, скорее, к тактике латентного протеста. В ходе экспертных интервью на условиях анонимности были получены данные о том, что большинство крымских татар проигнорировало выборы депутатов Госдумы ФС РФ. Осознание своей особой исторической судьбы и враждебности окружения с иной религиозно-культурной принадлежностью побуждает представителей крымско-татарского меньшинства к автономизации. С учетом того, что в течение долгих лет крымским татарам внушались две идеи - о том, что они имеют право на Крым и о том, что они должны выступать в качестве форпоста Украины на полуострове - взаимоотношения с крымско-татарским меньшинством не обещают быть легкими. Пока крымские татары взяли паузу, но, как отметила О.Е. Ерохина, при этом основные их структуры продолжают являться откровенно антироссийскими по идеологии и характеру деятельности (например, Крымский инженерно-педагогический университет).

При этом использовать для приведения к лояльности крымских татар исключительно силовые методы нецелесообразно. Данная этническая общность либо просто замкнется в себе «до лучших дней», либо через свои связи в радикальном исламистском сообществе начнет террористическую деятельность.

Автор пришел к выводу, что базовым фактором Крыма станет формирование эффективной системы управления макрорегионом на основе обновления местной элиты. Сохранится, как считает исследователь, характерная для крымского населения многосоставная идентичность с преобладанием региональной компоненты.

С.А. Просеков посвятил свое выступление вопросу китайской миграции на Дальнем Востоке. Ученый обратил внимание на тот факт, что противники китайской миграции мыслят стереотипно: авторитарный Китай представляет собой «жёлтую угрозу и ползучую экспансию в Сибирь», тем более что на границе с Дальним Востоком соседствуют китайские провинции с населением более 100 млн. человек. И, хотя Россия пытается контролировать численность иностранной рабочей силы на границе с Китаем, тем не менее, российский Дальний Восток заинтересован в том, чтобы эта рабочая сила привлекалась во все больших объемах, в виду нехватки собственной.

По мнению докладчика, необходимо приглашать рабочую силу не только из Китая, но и из Японии, Кореи, Вьетнама. Прежде всего, привлекать не торговцев, а высококвалифицированных рабочих, тех, кто будет работать на строительстве дорог, инженерных сооружений, жилья и т.д. С.А. просеков убежден, что целесообразно создать в этом регионе «плавильный котел» для того, чтобы рабочие различных национальностей, с одной стороны, конкурировали между собой, а с другой – кооперировались, объединенные одной целью.

П.Б. Салин рассмотрел довольно сложную проблему переливов сепаратистских движений Северного Кавказа и возможной экспансии экстремистских исламских движений в регионы России. Основным дестабилизирующим социально-политической стабильность на Северном Кавказе фактором исследователь назвал обратную миграцию граждан Российской Федерации, активно участвующих в деятельности международного экстремизма, но связанных социокультурно с рассматриваемым регионом.

Докладчик поставил проблему создания системы эффективных инструментов нивелирования рисков обратной миграции уроженцев Северного Кавказа. С тактической точки зрения, П.Б. Салин считает целесообразным использование арсенала спецслужб для выявления потенциально опасных ремигрантов и их нейтрализацию в рамках правового поля.

Стратегически актуальны политические инструменты. Обратной миграции с «глобального Юга» может быть противопоставлена обратная миграция с «глобального Севера». Автор вел речь о представителях северокавказских республик, которые в постсоветский период в рамках существенного ослабления государственного контроля за внутренней миграцией выехали за пределы региона и поселились в ареалах-носителях другой (по сравнению с традиционной) политической культуры – крупных городских агломерациях России. Т.Е. речь шла о новом витке инкорпорации Северного Кавказа в общероссийское культурное пространство, только с помощью других агентов такого культурного влияния.

М.А. Рыльская проанализировала военно-политический конфликт в Нагорном Карабахе. Экспертом рассмотрена история административно-территориальной имплементации Нагорного Карабаха с 1920-х годов. Докладчик убежден, что восстановление национальной государственности, как Армении, так и Азербайджана многом связано с процессом их вхождения в состав Российской Федерации. При рассмотрении законного права народов на свободное самоопределение, подчеркнул автор, уже в первой четверти ХХ века был поднят вопрос о «спорных» территориях, на которые претендовали как Армения, так и Азербайджан.

М.А. Рыльская привела пример политического волюнтаризма, когда без учета национально-исторических и этнических особенностей в состав Азербайджана автоматически была включена часть горных армянских районов бывшей Елизаветпольской губернии - современный Дашкесанский, Шаумяновский, Кетабергский районы, горная часть Шамхорского и Ханларского районов.

Ситуация усугублялась политикой «азербайджанизации Нагорного Карабаха. Его автономия была минимизирована, нарушалась кадровая политика, под запретом были связи с Арменией, включая отказ от ретрансляции телевизионных передач. Ширился массовый выезд армянского населения из области и из республики в целом. Этот процесс вылился, как заметил автор, в обращение народных депутатов НКАО 20 февраля 1988 г. в Верховный Совет СССР с просьбой передать Карабах в состав Армянской ССР. Как следствие, считает исследователь, в конце февраля 1988 г. произошли драматические события в Сумгаите - город был ввергнут в кровавую вакханалию, совершались насилия над армянским населением. Дальнейший виток конфликта в НКАО начался, отметил докладчик, с введения Указом Президиума Верховного Совета СССР с 15 января 1991 г. чрезвычайного положения в автономной области.

В современной политике требуется комплексная типология политических явлений, выявление их общих, сходных и особенных черт; объективная оценка их роли в историческом развитии, обеспечении самосохранения социальных образований, отстаивании национальных, государственных интересов. Важно установить общие тенденции генезиса всех факторов стабилизации ситуации в этом регионе.