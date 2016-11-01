Гроб Господень в Иерусалиме сохранился неповрежденным

Археологи, исследующие Храм Гроба Господня в Иерусалиме, установили, что место, где, согласно преданию, был погребен Иисус Христос, сохранилось неповрежденным.



Гроб Господень. Свечи горят на том месте, где находилась Глава Христа. Хорошо видна поперечная трещина на мраморной плите. Фото aaronbflickr с сайта wikimedia.org

Об этом пишет журнал National Geographic.

26 октября с погребального ложа исследователи сняли мраморную плиту, которая там находилась по меньшей мере с 1555 года. Она была установлена там из-за того, что многие паломники пытались отломить себе частицы сооружения.

Под плитой археологи, согласно отчету, обнаружили «слой заполняющего материала», а когда за 60 часов безостановочной работы он был удален, им открылась еще одна мраморная плита с вырезанным на ее поверхности крестом.

В ночь на 28 октября, за несколько часов до конца срока, отведенного на вскрытие гробницы, археологи дошли до первоначального ложа из известняка, которое оказалось нетронутым.

Ученые, проводя исследование, рассчитывают выяснить, почему святая Елена, которая проводила раскопки в Иерусалиме в IV веке, решила, что эта гробница является местом захоронения Христа.

Гроб Господень заключен в эдикулу (Кувуклию) — купольную часовню из желто-розового мрамора. Существующая Кувуклия восстановлена в 1809-1810 годах по проекту греческого архитектора Николая Комина. В этой гробнице, согласно Евангелию, Христос был погребен после распятия, а на третий день воскрес.