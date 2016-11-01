Россия создаст электронику мирового уровня: были бы деньги

Если снизить налоги, то наша промышленность добьется успеха



© KM.RU

Многие комплектующие, которые выпускались в странах СНГ и Европы, сейчас либо не поставляются в Россию, либо стали настолько дорогими, что закупать их просто нерационально. Раньше, к примеру, определенная продукция закупалась только на Украине, но в связи с эмбарго поставки оттуда прекратились. Поэтому на ряде российских предприятий осваиваются эти технологии для производства отечественных аналогов. Например, НПО «Родина» получило ряд интересных заказов по импортозамещению комплектующих.

Дело в том, что в стране эксплуатируется огромное количество самолетов, в состав которых входят, в том числе, украинские агрегаты. Перед нами, помимо всего прочего, стоит задача поддержания летной годности самолетов, которая невозможна при отсутствии необходимых запасных частей. И в этом ключе мы достаточно успешно работали в прошлом году. Можно с уверенностью сказать, что практически всю элементную базу, которая поступала из-за рубежа, может заменить российская.

На первом этапе цены на нее, конечно, не будут низкими, так как необходимо провести большой объем многоступенчатых испытаний. Но в будущем цены упадут, а вот качество по-прежнему останется на высоком уровне.

Если говорить об основном препятствии, то им станет вовсе не отсутствие технологий. Опыта и знаний российским специалистам тоже не занимать. Если раньше на предприятия приходили молодые специалисты, которые практически ничего не умели, то сейчас после института приходят ребята, которые уже могут что-то создавать. Проблема будет заключаться в небольшом технологическом отставании и недостатке некоторого оборудования. Но это восполняемо, все это можно приобрести. Так что это больше вопрос финансирования: если будут выделены средства, в России смогут создавать конкурентоспособную электротехнику.

В свете импортозамещения российская электротехника может даже посоперничать с доступной и привычной нам китайской. Например, сейчас появился Yotaphone, аналог мобильной техники, который ничуть не хуже китайских моделей. В качестве товары не потеряют: во-первых, у нас вся электроника производится под двойным контролем, а во-вторых, качество — это, в первую очередь, разработки. А наши отечественные разработчики как были, так и остаются одними из сильнейших.

Сейчас часто обсуждается вопрос о возможности полного импортозамещения. На мой взгляд, в микроэлектронике это осуществить очень тяжело, а вот в электротехнике — вполне реально. Потому что электротехника — обширное понятие, это не только компьютеры и электронное оборудование, но и те же самые СВЧ-печи, чайники, то есть бытовые приборы. Впрочем, полное импортозамещение и не совсем целесообразно. Дело в том, что стоимость изделий на крупном серийном производстве не будет выше, чем у тех продукции, которую только-только запускают в производство. Опытные образцы, испытания и небольшой тираж ведет к удорожанию изделий.

Конечно, предприятиям, взявшимся за импортозамещение, необходима государственная поддержка. На мой взгляд, нужно хотя бы для них понизить налог на добавочную стоимость, именно на период освоения технологий. Тогда себестоимость товара может быть снижена, и его конкурентоспособность возрастет. Если говорить об информационной поддержке, необходима реклама, для начала на российском рынке. А затем, если наш потребитель будет удовлетворен качеством, которое сможет предложить отечественная промышленность, то можно будет пойти и на импорт нашей продукции. Если отечественные разработки будут находить спрос в России, то, само собой, импортировать их будет намного легче.

В любом случае, работа по импортозамещению становится неизбежной для многих сфер российской промышленности. Электротехническая продукция не исключение. Казалось бы парадоксально, но санкции, и падение курса рубля могут способствовать выходу отечественной электротехнической отрасли на новый виток развития.

Автор: Шамиль Ибрагимов, главный инженер НПО «Родина»