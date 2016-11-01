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Питание на больничной койке: одним все, другим - ничего?

09:12 1.11.2016

Попасть в больницу – уже неприятная ситуация для любого человека


Фото с сайта botkinmoscow.ru

Но оказывается, там пациента ждут дополнительные испытания - и здесь с больницей может или повезти, или не повезти.

К сожалению, в больницах Москвы и условия содержания больных, и качество питания очень сильно отличаются в зависимости от конкретного медучреждения. В одних пациенты лежат в новеньких двухместных палатах и получают пятиразовое сбалансированное питание, а в других роль палаты может играть отгороженный участок коридора, а кормить будут в лучшем случае 3 раза – и то холодными и не поддающимся опознаванию блюдами.

Вот как пациенты в своих отзывах описывают, например, питание в ГКБ № 57: «питание в больнице как будто для животных», «приехала в больницу по гинекологии, а уеду, похоже, с гастритом». Не лучше ситуация и в ГКБ № 64: «Кормят дерьмом, никто не ест, потом это все выбрасывается, деньги разбазаривают. За десять дней похудел на 6 кило». Продолжать можно долго – таких больниц в столице, к сожалению, достаточно.

С другой стороны, есть медучреждения, которые сотрудничают с комбинатами питания – и теперь здесь нет проблем с рационом, к тому же, и работники больниц освобождены от лишней работы. Еду в таком случае готовят профессиональные повара, контроль качества на комбинатах очень строгий. Независимо от вида диеты, положенной больным, рацион будет сбалансированным: в меню присутствуют сезонные фрукты и овощи, мясо, рыба, молочные продукты.

Соответственно, и отзывы об этих медучреждениях совсем другие: например, в больнице им. С. П. Боткина «кормят отлично». Или вот что написала в отзыве о ГКБ № 67 одна из пациенток «еду приносят в палату, кормили вкусно, в меню всегда были витамины в виде фруктов, напитка из шиповника, сока». Сотрудники учреждений согласны со своими подопечными: там, где работают профессионалы, качество услуг разительно отличается – хоть в медицине, хоть в кулинарии. У многих даже дома нет возможности получить такое качественное питание – нет лишнего времени готовить после работы. И только в больнице люди вспоминают о «вкусной и здоровой пище».

К сожалению, пока не во всех медицинских учреждениях Москвы удается обеспечить достойное питание, но изменения в лучшую сторону, несомненно, налицо. Есть в этом и заслуга городского Департамента здравоохранения, и лично мэра Москвы Сергея Собянина, который много внимания уделяет именно социальной сфере. 

Темы: Больницы и лечебные учреждения в России, Здравоохранение и медицина в России
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Комментарии читателей
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01.11.2016, 11:48
Ольга Ивановна

О, я как раз в 57мой лежала по гинекологии. Больница с большой историей, специалисты попадаются грамотные, ничего не скажешь. Но вот условия действительно не очень, особенно еда, тоже помню что не понравилась очень.
01.11.2016, 11:39
Почему

такое происходит, да потому что вся система уже в таком же состоянии как вы пишете как та баланда которую никто не ест. Всё это происходит от отсутствия ответственности, безнаказанности и крайнего невежества тех кто несёт за эти вещи ответственность. А власти просто не в состоянии навести в стране элементарный порядок. Это же не Германия зачем наводить порядки? Поэтому в Германии и такое отношение к такой стране.
01.11.2016, 11:21
Ирина

В Пушкинской районной больнице питание отвратительное.Наверное, в тюрьме лучше кормят. Есть эту баланду просто не возможно. Это даже едой назвать нельзя. Мне кажется, что даже собака есть бы не стала.
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